Украинская богема на церемонии "Viva! Самые красивые-2018"

В Киеве прошел конкурс "Viva! Самые красивые-2018". Победителями стали исполнители Ольга Полякова и Олег Винник.

"Я, конечно, собираю стадионы, но не стал артистом года. Потому что большая красота — великая сила! Спасибо, счастья нам и мира! И давайте делать этот мир красивым", — прокомментировал свою победу Винник.

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Полякова, принимая награду, поблагодарила со сцены своего мужа Вадима: "Он каждый день говорит мне, что я самая красивая!".

Обладательницей титула "Мама года" стала ведущая "Светской жизни" на канале "1+1" Екатерина Осадчая. Специальные статуэтки "Выбор Viva!" получили Сергей Бабкин и фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина.

За звание самых красивых женщины и мужчины боролись всего 126 претендентов — украинские знаменитости, публичные люди, звезды спорта, кино и театра, лидеры мнений, которые стали ньюсмейкерами минувшего года. Напомним, в прошлом году самыми красивыми признали певицу Тину Кароль и телеведущего "1+1" Дмитрия Комарова.