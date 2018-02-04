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    Украинская богема на церемонии "Viva! Самые красивые-2018"

    (обновлено: )82
    Украинская богема на церемонии Viva! Самые красивые-2018
    Украинская богема на церемонии Viva! Самые красивые-2018
    Украинская богема на церемонии Viva! Самые красивые-2018
    Украинская богема на церемонии Viva! Самые красивые-2018
    Украинская богема на церемонии Viva! Самые красивые-2018
    Украинская богема на церемонии Viva! Самые красивые-2018
    Украинская богема на церемонии Viva! Самые красивые-2018
    Украинская богема на церемонии Viva! Самые красивые-2018
    Украинская богема на церемонии Viva! Самые красивые-2018
    Украинская богема на церемонии Viva! Самые красивые-2018
    Украинская богема на церемонии Viva! Самые красивые-2018
    Украинская богема на церемонии Viva! Самые красивые-2018
    Украинская богема на церемонии Viva! Самые красивые-2018
    Украинская богема на церемонии Viva! Самые красивые-2018
    Украинская богема на церемонии Viva! Самые красивые-2018
    Украинская богема на церемонии Viva! Самые красивые-2018
    Украинская певица, телеведущая Надежда Мейхер.
    УНИАН
    Украинская богема на церемонии Viva! Самые красивые-2018
    Певица Тина Кароль.
    УНИАН
    Украинская богема на церемонии Viva! Самые красивые-2018
    Композитор Руслан Квинта, певица Анастасия Кумейко (Нана), певица Вера Кекелия (Варламова) и музыкант Роман Дуда.
    УНИАН
    Украинская богема на церемонии Viva! Самые красивые-2018
    Телеведущие Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая.
    УНИАН
    Украинская богема на церемонии Viva! Самые красивые-2018
    Солист группы O. Torvald Женя Галич и "Мисс Украина-2017" Полина Ткач.
    УНИАН
    Украинская богема на церемонии Viva! Самые красивые-2018
    Участники группы "Антитела".
    УНИАН
    Украинская богема на церемонии Viva! Самые красивые-2018
    Актриса Ольга Сумская.
    УНИАН
    Украинская богема на церемонии Viva! Самые красивые-2018
    Певица Ольга Горбачева и ее муж, директор компании "Mama Music" Юрий Никитин.
    УНИАН
    Украинская богема на церемонии Viva! Самые красивые-2018
    Певец Сергей Бабкин с женой Снежаной Бабкиной.
    УНИАН
    Украинская богема на церемонии Viva! Самые красивые-2018
    Заместитель главного редактора журнала Viva! Татьяна Витязь, певица MamaRika и телеведущая Леся Никитюк.
    УНИАН
    Украинская богема на церемонии Viva! Самые красивые-2018
    Актриса Елена Алимова.
    УНИАН
    Украинская богема на церемонии Viva! Самые красивые-2018
    Автор "Квартала 95", ведущий Артем Гагарин с женой Ириной.
    УНИАН
    Украинская богема на церемонии Viva! Самые красивые-2018
    Певица Alyosha.
    УНИАН
    Украинская богема на церемонии Viva! Самые красивые-2018
    Солисты группы The Hardkiss Юлия Санина и Валерий Бебко.
    УНИАН
    Украинская богема на церемонии Viva! Самые красивые-2018
    Телеведущая Леся Никитюк.
    УНИАН

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    Украинская певица, телеведущая Надежда Мейхер.

    В Киеве прошел конкурс "Viva! Самые красивые-2018". Победителями стали исполнители Ольга Полякова и Олег Винник.

    "Я, конечно, собираю стадионы, но не стал артистом года. Потому что большая красота — великая сила! Спасибо, счастья нам и мира! И давайте делать этот мир красивым", — прокомментировал свою победу Винник.

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    Полякова, принимая награду, поблагодарила со сцены своего мужа Вадима: "Он каждый день говорит мне, что я самая красивая!".

    Обладательницей титула "Мама года" стала ведущая "Светской жизни" на канале "1+1" Екатерина Осадчая. Специальные статуэтки "Выбор Viva!" получили Сергей Бабкин и фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина.

    За звание самых красивых женщины и мужчины боролись всего 126 претендентов — украинские знаменитости, публичные люди, звезды спорта, кино и театра, лидеры мнений, которые стали ньюсмейкерами минувшего года. Напомним, в прошлом году самыми красивыми признали певицу Тину Кароль и телеведущего "1+1" Дмитрия Комарова. 

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