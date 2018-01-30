наверх
30.01.201821:35
Курсы валют НБУ
  • USD28.25- 0.30
  • EUR34.97- 0.54
Рубрики
Ещё
    Общество

    Одна из самых красивых депутатов Рады впервые стала мамой

    (обновлено: )98001
    Дочь народного депутата Татьяны Донец появилась на свет в Киевском городском роддоме №7, который нардеп выбрала из-за хорошей репутации и близости к дому.
    Депутат Татьяна Донец показала свои фото во время беременности
    Фото Страна.ua

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Народный депутат из "Народного фронта" Татьяна Донец родила девочку. 26 января замглавы парламентского Комитета по вопросам охраны здоровья родила дочь, передает "Страна".

    Фотосессия Джамалы
    facebook.com/jamalaofficial
    Беременная Джамала снялась в нежной фотосессии

    "Если скажу, что даже мысли о родах за границей не было, это будет неправдой. Но возникла она исключительно из-за погоды: у нас февраль – это, как правило, холода, метели, гололед. Конечно, хотелось иметь возможность бывать на свежем воздухе и до родов и сразу после. Но эмоционально больше доверяла украинским врачам, возможно, понимая всю эмоциональность самих родов. То же самое делают миллионы женщин в нашей стране, у нас очень профессиональные, слаженные врачебные коллективы. И, конечно, будучи сторонницей медреформы и замглавы профильного комитета, "предать" украинских врачей просто не могла. И, честно говоря, не видела в этом никакого смысла", – рассказала Донец.

    Страна
    Нардеп из "Народного Фронта" впервые стала мамой

    Дочь 37-летней Донец и ее мужа нардепа-соратника Дениса Дзензерского появилась на свет в Киевском городском роддоме №7, который нардеп выбрала из-за хорошей репутации и близости к дому.

    "Роды были спонтанными. Рожать планировала именно в этом роддоме, но позже. Все произошло, мягко говоря, внезапно. Практически "по скорой", –  добавила нардеп.

    Ранее сообщалось, что одна из самых красивых женщин украинского парламента народный депутат Татьяна Донец опубликовала свои фотографии во время беременности.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаг Соединенных Штатов Америки
    США - Россия: санкции преткновения
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    Националистический радикализм крепчает
    В детские сады и больницы Житомирской области поставляли мясо с химикатами
    Криминальные войны в Украине
    Нацбанк Украины
    Украина клянчит новый транш у МВФ