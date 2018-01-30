Одна из самых красивых депутатов Рады впервые стала мамой

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Народный депутат из "Народного фронта" Татьяна Донец родила девочку. 26 января замглавы парламентского Комитета по вопросам охраны здоровья родила дочь, передает "Страна".

"Если скажу, что даже мысли о родах за границей не было, это будет неправдой. Но возникла она исключительно из-за погоды: у нас февраль – это, как правило, холода, метели, гололед. Конечно, хотелось иметь возможность бывать на свежем воздухе и до родов и сразу после. Но эмоционально больше доверяла украинским врачам, возможно, понимая всю эмоциональность самих родов. То же самое делают миллионы женщин в нашей стране, у нас очень профессиональные, слаженные врачебные коллективы. И, конечно, будучи сторонницей медреформы и замглавы профильного комитета, "предать" украинских врачей просто не могла. И, честно говоря, не видела в этом никакого смысла", – рассказала Донец.

Страна Нардеп из "Народного Фронта" впервые стала мамой

Дочь 37-летней Донец и ее мужа нардепа-соратника Дениса Дзензерского появилась на свет в Киевском городском роддоме №7, который нардеп выбрала из-за хорошей репутации и близости к дому.

"Роды были спонтанными. Рожать планировала именно в этом роддоме, но позже. Все произошло, мягко говоря, внезапно. Практически "по скорой", – добавила нардеп.

Ранее сообщалось, что одна из самых красивых женщин украинского парламента народный депутат Татьяна Донец опубликовала свои фотографии во время беременности.