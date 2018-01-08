Безумно красивые фото от людей, бросивших работу ради путешествий

Типичная история тревел-блоггера: англичанин Джек Моррис бросил скучную работу чистильщика ковров в родном Манчестере и купил билет до Бангкока, превратив свою жизнь в бесконечное путешествие. Два года спустя он создал быстро набирающий популярность блог @doyoutravel, в котором делится потрясающими фотографиями с 2,8 млн подписчиков.

В 2016 году на Фиджи Моррис познакомился со своей девушкой, талантливым блогером из Австралии Лорен Буллен @gypsea_lust, и они решили путешествовать вместе.

Свободный фотограф из Германии Ханнес Бекер четыре года назад начал путешествовать и публиковать снимки в своем Instagram-аккаунте @hannes_becker, на который подписаны более 1,2 млн человек.

Ханнес фотографирует преимущественно суровые скандинавские пейзажи, используя постобработку в холодной цветовой гамме, — его работы восхищают не только реалистичностью, но и особой атмосферой.

В 2014 году обычная девушка из Сиэтла Джесс Дэйлс отказалась от однообразной жизни и работы в юридической фирме, которую она прилежно исполняла на протяжении двух лет, в пользу путешествий.

"Я никогда не считала, что дом — это коробка с комнатами, двором и белым заборчиком".

По мнению Джесс, единственный способ найти свое место в этом мире — исследовать его. В своем Instagram @jess.wandering блогер делится сказочными снимками из самых разных уголков планеты.

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Продюсер и фотограф из российского Каспийска Мурад Османн @muradosmann создал известный на весь мир фотопроект #FollowMeTo.

Первая фотография цикла получилась совершенно случайно, во время совместной поездки Мурада со своей девушкой, а теперь уже женой Наталией в Барселону в 2011 году.

С тех пор пара познакомила своих поклонников, которых в Instagram Мурада уже 4,6 млн, с более чем сотней стран мира.

Локи принадлежит к очень редкой породе собак — помеси маламута, хаски и арктического волка. В 2012 году во время бури его подобрал житель Колорадо Келли Лунд, и с тех пор они — лучшие друзья.

Келли, большой любитель путешествовать, стал всюду брать с собой питомца, которому из-за наличия "диких" генов необходимо гулять больше, чем простым собакам.

Вскоре Лунд создал ему профиль в Instagram @loki_the_wolfdog, в котором он публикует снимки счастливого пса из их совместных поездок по бескрайнему северу США. За жизнью неразлучных друзей следят почти 1,7 млн подписчиков.

Дэниел Трэн @ _danieltran_ — профессиональный фотограф из Сиднея, который вырос в прибрежном городке Кофс-Харбор.

Удивительные пейзажи восточного побережья Австралии вдохновили Дэниела заняться фотографией.

Вахью Махендра @iwwm — гид и фотограф, который снимает родной Бали и другие азиатские страны. В его наполненных мягким светом работах много пространства и объема.

При постобработке Вахью использует авторские пастельные пресеты, которые превращают и без того живописные тропические пейзажи в неземной рай.