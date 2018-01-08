наверх
08.01.201805:08
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Безумно красивые фото от людей, бросивших работу ради путешествий

    (обновлено: )51
    Безумно красивые фото от людей, бросивших работу ради путешествий
    Безумно красивые фото от людей, бросивших работу ради путешествий
    Безумно красивые фото от людей, бросивших работу ради путешествий
    Безумно красивые фото от людей, бросивших работу ради путешествий
    Безумно красивые фото от людей, бросивших работу ради путешествий
    Безумно красивые фото от людей, бросивших работу ради путешествий
    Безумно красивые фото от людей, бросивших работу ради путешествий
    Безумно красивые фото от людей, бросивших работу ради путешествий
    Безумно красивые фото от людей, бросивших работу ради путешествий
    Безумно красивые фото от людей, бросивших работу ради путешествий
    Безумно красивые фото от людей, бросивших работу ради путешествий
    Безумно красивые фото от людей, бросивших работу ради путешествий
    Безумно красивые фото от людей, бросивших работу ради путешествий
    Безумно красивые фото от людей, бросивших работу ради путешествий
    Безумно красивые фото от людей, бросивших работу ради путешествий
    Безумно красивые фото от людей, бросивших работу ради путешествий
    Безумно красивые фото от людей, бросивших работу ради путешествий
    Безумно красивые фото от людей, бросивших работу ради путешествий
    Безумно красивые фото от людей, бросивших работу ради путешествий
    Безумно красивые фото от людей, бросивших работу ради путешествий
    Безумно красивые фото от людей, бросивших работу ради путешествий
    Безумно красивые фото от людей, бросивших работу ради путешествий
    Безумно красивые фото от людей, бросивших работу ради путешествий
    Безумно красивые фото от людей, бросивших работу ради путешествий
    Безумно красивые фото от людей, бросивших работу ради путешествий
    Безумно красивые фото от людей, бросивших работу ради путешествий
    Безумно красивые фото от людей, бросивших работу ради путешествий
    Безумно красивые фото от людей, бросивших работу ради путешествий
    Безумно красивые фото от людей, бросивших работу ради путешествий
    Безумно красивые фото от людей, бросивших работу ради путешествий
    doyoutravel
    Безумно красивые фото от людей, бросивших работу ради путешествий
    Безумно красивые фото от людей, бросивших работу ради путешествий
    doyoutravel
    Безумно красивые фото от людей, бросивших работу ради путешествий
    Безумно красивые фото от людей, бросивших работу ради путешествий
    doyoutravel
    Безумно красивые фото от людей, бросивших работу ради путешествий
    Безумно красивые фото от людей, бросивших работу ради путешествий
    doyoutravel
    Безумно красивые фото от людей, бросивших работу ради путешествий
    Безумно красивые фото от людей, бросивших работу ради путешествий
    hannes_becker
    Безумно красивые фото от людей, бросивших работу ради путешествий
    Безумно красивые фото от людей, бросивших работу ради путешествий
    hannes_becker
    Безумно красивые фото от людей, бросивших работу ради путешествий
    Безумно красивые фото от людей, бросивших работу ради путешествий
    hannes_becker
    Безумно красивые фото от людей, бросивших работу ради путешествий
    Безумно красивые фото от людей, бросивших работу ради путешествий
    hannes_becker
    Безумно красивые фото от людей, бросивших работу ради путешествий
    Безумно красивые фото от людей, бросивших работу ради путешествий
    jess.wandering
    Безумно красивые фото от людей, бросивших работу ради путешествий
    Безумно красивые фото от людей, бросивших работу ради путешествий
    jess.wandering
    Безумно красивые фото от людей, бросивших работу ради путешествий
    Безумно красивые фото от людей, бросивших работу ради путешествий
    jess.wandering
    Безумно красивые фото от людей, бросивших работу ради путешествий
    Безумно красивые фото от людей, бросивших работу ради путешествий
    jess.wandering
    Безумно красивые фото от людей, бросивших работу ради путешествий
    Безумно красивые фото от людей, бросивших работу ради путешествий
    muradosmann
    Безумно красивые фото от людей, бросивших работу ради путешествий
    Безумно красивые фото от людей, бросивших работу ради путешествий
    muradosmann
    Безумно красивые фото от людей, бросивших работу ради путешествий
    Безумно красивые фото от людей, бросивших работу ради путешествий
    muradosmann
    Безумно красивые фото от людей, бросивших работу ради путешествий
    Безумно красивые фото от людей, бросивших работу ради путешествий
    muradosmann
    Безумно красивые фото от людей, бросивших работу ради путешествий
    Безумно красивые фото от людей, бросивших работу ради путешествий
    loki_the_wolfdog
    Безумно красивые фото от людей, бросивших работу ради путешествий
    Безумно красивые фото от людей, бросивших работу ради путешествий
    loki_the_wolfdog
    Безумно красивые фото от людей, бросивших работу ради путешествий
    Безумно красивые фото от людей, бросивших работу ради путешествий
    loki_the_wolfdog
    Безумно красивые фото от людей, бросивших работу ради путешествий
    Безумно красивые фото от людей, бросивших работу ради путешествий
    loki_the_wolfdog
    Безумно красивые фото от людей, бросивших работу ради путешествий
    Безумно красивые фото от людей, бросивших работу ради путешествий
    _danieltran_
    Безумно красивые фото от людей, бросивших работу ради путешествий
    Безумно красивые фото от людей, бросивших работу ради путешествий
    _danieltran_
    Безумно красивые фото от людей, бросивших работу ради путешествий
    Безумно красивые фото от людей, бросивших работу ради путешествий
    _danieltran_
    Безумно красивые фото от людей, бросивших работу ради путешествий
    Безумно красивые фото от людей, бросивших работу ради путешествий
    _danieltran_
    Безумно красивые фото от людей, бросивших работу ради путешествий
    Безумно красивые фото от людей, бросивших работу ради путешествий
    iwwm
    Безумно красивые фото от людей, бросивших работу ради путешествий
    Безумно красивые фото от людей, бросивших работу ради путешествий
    iwwm
    Безумно красивые фото от людей, бросивших работу ради путешествий
    Безумно красивые фото от людей, бросивших работу ради путешествий
    iwwm
    Безумно красивые фото от людей, бросивших работу ради путешествий
    Безумно красивые фото от людей, бросивших работу ради путешествий
    iwwm

    Рекомендуем

    Баярмаа БатжаргалНаприседала. Формам девушки из Монголии позавидует и Кардашьян21:58 07.01.2018
    Празднование Рождества в КиевеБез снега, но с каруселями. Как в Киеве праздновали Рождество16:05 07.01.2018
    Красивая девушкаМолодая и горячая. Красотка из Instagram покоряет фигурой12:58 07.01.2018
    Секретное оружие США, соблазнительная сержант морской пехоты ШэнонСекретное оружие США, соблазнительная сержант морской пехоты Шэнон05:25 07.01.2018
    Сюрреализм по-казахски. Молодой блогер создает безумные образыСюрреализм по-казахски. Молодой блогер создает безумные образы23:31 06.01.2018
    Сексапильная бодибилдершаГорячая бодибилдерша из Австралии взорвала сеть11:04 06.01.2018
    Снегопад в Нью-ЙоркеСнежный шторм обрушился на Нью-Йорк: кадры очевидцев17:53 05.01.2018
    Армянский fashion-иллюстратор создаёт эскизы одежды из подручных средствПолет фантазии. Сеть покорили креативные эскизы одежды16:59 05.01.2018
    Модель Аллегра КоулПианистка увеличила грудь до невероятных размеров и ушла в модели14:14 05.01.2018
    Все фотоленты
    Безумно красивые фото от людей, бросивших работу ради путешествий

    Типичная история тревел-блоггера: англичанин Джек Моррис бросил скучную работу чистильщика ковров в родном Манчестере и купил билет до Бангкока, превратив свою жизнь в бесконечное путешествие. Два года спустя он создал быстро набирающий популярность блог @doyoutravel, в котором делится потрясающими фотографиями с 2,8 млн подписчиков. 

    Британец пролетел 25 километров на стуле, привязанном к сотне воздушных шаров
    Канал The Adventurists на youtube
    Удивительное путешествие британца на стуле по небу
       

    В 2016 году на Фиджи Моррис познакомился со своей девушкой, талантливым блогером из Австралии Лорен Буллен @gypsea_lust, и они решили путешествовать вместе.

    Свободный фотограф из Германии Ханнес Бекер четыре года назад начал путешествовать и публиковать снимки в своем Instagram-аккаунте @hannes_becker, на который подписаны более 1,2 млн человек.    

    Ханнес фотографирует преимущественно суровые скандинавские пейзажи, используя постобработку в холодной цветовой гамме, — его работы восхищают не только реалистичностью, но и особой атмосферой. 

    В 2014 году обычная девушка из Сиэтла Джесс Дэйлс отказалась от однообразной жизни и работы в юридической фирме, которую она прилежно исполняла на протяжении двух лет, в пользу путешествий.

    "Я никогда не считала, что дом — это коробка с комнатами, двором и белым заборчиком".  

    По мнению Джесс, единственный способ найти свое место в этом мире — исследовать его. В своем Instagram @jess.wandering блогер делится сказочными снимками из самых разных уголков планеты. 

    Смотрите также: Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк: кадры очевидцев  

    Продюсер и фотограф из российского Каспийска Мурад Османн @muradosmann создал известный на весь мир фотопроект #FollowMeTo. 

    instagram.com/sukiicat
    Кошка-путешественница и ее хозяйка поразили сеть потрясающими фото

    Первая фотография цикла получилась совершенно случайно, во время совместной поездки Мурада со своей девушкой, а теперь уже женой Наталией в Барселону в 2011 году.

    С тех пор пара познакомила своих поклонников, которых в Instagram Мурада уже 4,6 млн, с более чем сотней стран мира.

    Локи принадлежит к очень редкой породе собак — помеси маламута, хаски и арктического волка. В 2012 году во время бури его подобрал житель Колорадо Келли Лунд, и с тех пор они — лучшие друзья.  

    Келли, большой любитель путешествовать, стал всюду брать с собой питомца, которому из-за наличия "диких" генов необходимо гулять больше, чем простым собакам.  

    Вскоре Лунд создал ему профиль в Instagram @loki_the_wolfdog, в котором он публикует снимки счастливого пса из их совместных поездок по бескрайнему северу США. За жизнью неразлучных друзей следят почти 1,7 млн подписчиков.   

    Дэниел Трэн @ _danieltran_ — профессиональный фотограф из Сиднея, который вырос в прибрежном городке Кофс-Харбор. 

    Удивительные пейзажи восточного побережья Австралии вдохновили Дэниела заняться фотографией. 

    Вахью Махендра @iwwm — гид и фотограф, который снимает родной Бали и другие азиатские страны.  В его наполненных мягким светом работах много пространства и объема.   

    При постобработке Вахью использует авторские пастельные пресеты, которые превращают и без того живописные тропические пейзажи в неземной рай. 

    Ссылки по теме:
    Теги: