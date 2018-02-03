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    Самые красивые украинцы. Стали известны победители престижной премии

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    Обладательницей титула "Мама года" стала ведущая "Светской жизни" Екатерина Осадчая, а специальные статуэтки получили Сергей Бабкин и фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина.
    Ольга Полякова и Олег Винник
    Коллаж viva.ua

    КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Победителями премии "Viva! Самые красивые-2018" назвали исполнителей Ольгу Полякову и Олега Винника, сообщает ТСН.

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    "Я, конечно, собираю стадионы, но не стал артистом года. Потому что большая красота — великая сила! Спасибо, счастья нам и мира! И давайте делать этот мир красивым", — прокомментировал свою победу Винник.

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    Полякова, принимая награду, поблагодарила со сцены своего мужа Вадима: "Он каждый день говорит мне, что я самая красивая!".

    Обладательницей титула "Мама года" стала ведущая "Светской жизни" на канале "1+1" Екатерина Осадчая. Специальные статуэтки "Выбор Viva!" получили Сергей Бабкин и фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина.

    За звание самых красивых женщины и мужчины боролись всего 126 претендентов — украинские знаменитости, публичные люди, звезды спорта, кино и театра, лидеры мнений, которые стали ньюсмейкерами минувшего года.

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    Напомним, в прошлом году самыми красивыми признали певицу Тину Кароль и телеведущего "1+1" Дмитрия Комарова. 

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