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    Rolling Stone (журнал)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Мировые СМИ пишут о ситуации вокруг Корейского полуострова, обсуждают награды Академии телевизионных искусств и наук США, а также сообщают подробности о подозреваемых в Лондоне.
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    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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