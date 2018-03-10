Именно Бернстайн стал одним из отцов "британского вторжения", когда привезенные им Beatles, Rolling Stones и Kinks изменили ход развития американского и мирового рока, а сами стали всемирно известными музыкальными идолами.
Руководство американского журнала Rolling Stone объяснило свое решение опубликовать в августовском выпуске издания статью о жизни Джохара Царнаева, обвиняемого в организации теракта в Бостоне, и вынести на обложку его портрет.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.