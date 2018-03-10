Американское спортивное издание ESPN the Magazine анонсировало выпуск своего традиционного номера Body Issue 2017 года. Американское спортивное издание ESPN the Magazine анонсировало выпуск своего традиционного номера Body Issue 2017 года.
Как утверждает северокорейское издание, разработанная в КНДР водородная бомба обладает "несравнимо большей силой", чем та, которая была испытана СССР в 1961 году и могла вызвать ожоги третьей степени в радиусе 100 километров.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Американское спортивное издание ESPN the Magazine анонсировало выпуск своего традиционного номера Body Issue 2017 года. Американское спортивное издание ESPN the Magazine анонсировало выпуск своего традиционного номера Body Issue 2017 года.