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    • Источники: РИА Новости Украина
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    Модель Вита Сидоркина
    Русская красавица, затмившая на Западе всех звезд пляжного бикини 
    06:22 18.02.2018
    35560
    Русская супермодель Вита Сидоркина снялась для знаменитого Sports Illustrated Swimsuit. Красавица примерила во время фотосессии пикантные бикини и даже позировала топлесс.
    Восходящая звезда Даниэль Херрингтон впервые появилась на обложке Sports Illustrated Swimsuit
    Горячая калифорнийская модель зажгла на страницах модного спортивного журнала 
    12:05 15.02.2018
    2221
    Журнал Sports Illustrated Swimsuit обнародовал обложку свежего номера, которую украсила 24-летняя модель Даниэль Херрингтон, ставшая дебютанткой прошлого года.
    Модель Валерия Радкевич
    Украинка на обложке Playboy Италия попала в список фавориток журнала 2017 года
    04:20 29.01.2018
    1603
    На официальном сайте итальянского Playboy продолжается голосование за лучшую обложку журнала в 2017 году. Среди претендентов - мартовский выпуск, который украсила украинка Валерия Радкевич.
    Новорожденная дочь Роналду попала на обложку глянца
    Новорожденная дочь Роналду попала на обложку глянца
    15:05 05.12.2017
    551
    По словам невесты Криштиану Роналду, Криштиану выбрал Алану, а ей хотелось назвать ребенка Мартиной, выбрать одно было сложно, поэтому решили оставить сразу оба имени.
    Памела Андерсон всплакнула по Хью Хефнеру
    Памела Андерсон всплакнула по Хью Хефнеру 
    17:40 28.09.2017
    277
    Секс-символ 90-х Памела Андерсон не смогла сдержать слез, узнав о кончине основателя журнала Playboy Хью Хефнера. По ее словам, смерть Хефнера стала ее личной трагедией.
    Культовые обложки легендарного Playboy
    Легендарные обложки журнала Playboy 
    13:51 28.09.2017
    1110
    Основатель журнала Playboy Хью Хефнер скончался на 92-м году жизни. В Интернете вспоминают самые популярные обложки журнала.
    Хью Хефнер
    Жизнь как чудо. Хью Хефнер и его девочки 
    11:08 28.09.2017
    1093
    Основатель журнала Playboy Хью Хефнер скончался на 92-м году жизни, сообщается в официальном Twitter журнала. ​Представитель Playboy Enterprises в заявлении журналу People подтвердил кончину Хефнера.
    Президент США Дональд Трамп
    Главные мировые темы: кличка от Трампа, лауреаты "Эмми"
    13:33 18.09.2017
    115Лондон. Наезд авто на пешеходов
    Мировые СМИ пишут о ситуации вокруг Корейского полуострова, обсуждают награды Академии телевизионных искусств и наук США, а также сообщают подробности о подозреваемых в Лондоне.
    Обнаженные спортсмены на обложке журнала ESPN
    Обнаженные спортсмены на обложке американского спортивного журнала 
    04:23 02.07.2017
    1436
    Американское спортивное издание ESPN the Magazine анонсировало выпуск своего традиционного номера Body Issue 2017 года. Американское спортивное издание ESPN the Magazine анонсировало выпуск своего традиционного номера Body Issue 2017 года.
    КНДР - Северная Корея
    СМИ КНДР пригрозили стереть США с лица Земли
    04:47 14.03.2016
    2552Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Как утверждает северокорейское издание, разработанная в КНДР водородная бомба обладает "несравнимо большей силой", чем та, которая была испытана СССР в 1961 году и могла вызвать ожоги третьей степени в радиусе 100 километров.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Модель Вита Сидоркина
    Русская красавица, затмившая на Западе всех звезд пляжного бикини 
    06:22 18.02.2018
    35560
    Русская супермодель Вита Сидоркина снялась для знаменитого Sports Illustrated Swimsuit. Красавица примерила во время фотосессии пикантные бикини и даже позировала топлесс.
    Восходящая звезда Даниэль Херрингтон впервые появилась на обложке Sports Illustrated Swimsuit
    Горячая калифорнийская модель зажгла на страницах модного спортивного журнала 
    12:05 15.02.2018
    2221
    Журнал Sports Illustrated Swimsuit обнародовал обложку свежего номера, которую украсила 24-летняя модель Даниэль Херрингтон, ставшая дебютанткой прошлого года.
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