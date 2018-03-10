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    Памела Андерсон

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 14
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    Памела Андерсон и Адиль Рами
    Памела Андерсон выходит замуж за молодого футболиста - СМИ
    15:42 25.01.2018
    1050
    Пара живет в роскошном доме и у них есть собака - золотистый ретривер Зузу. В прошлом месяце, как утверждают источники, Андерсон уже купила обручальные кольца в ювелирном магазине Chrome Hearts.
    Памела Андерсон снялась в рекламе белья
    Нарушая законы природы, 50-летняя Памела Андерсон вновь удивила формами
    11:06 07.12.2017
    1272
    Со времен фильма "Пляжный патруль", в котором Памела Андерсон сыграла главную роль, сексуальная блондинка почти не изменилась. Звезда снялась в фотосессии для рекламы белья.
    Танцовщик Сергей Полунин в фотосессии с Памелой Андерсон
    Памела Андерсон полностью разделась ради фотосессии с украинцем 
    14:13 27.10.2017
    2763
    Голливудская звезда Памела Андерсон и украинский артист балета Сергей Полунин полностью обнажились в фотосессии для британского журнала King Kong. Снимки были выложены на странице издания в Instagram.
    Памела Андерсон всплакнула по Хью Хефнеру
    Памела Андерсон всплакнула по Хью Хефнеру 
    17:40 28.09.2017
    277
    Секс-символ 90-х Памела Андерсон не смогла сдержать слез, узнав о кончине основателя журнала Playboy Хью Хефнера. По ее словам, смерть Хефнера стала ее личной трагедией.
    Памела Андерсон искупалась в океане в легком платье
    Роскошная Памела Андерсон искупалась в море в прозрачном платье 
    17:59 31.05.2017
    1951
    49-летняя Памела Андерсон доказала, что по-прежнему в прекрасной форме. Одна из самых сексапильных женщин планеты на открытии клуба Playa Padre на пляже в испанской Марбелье искупалась в море.
    Памела Андерсон навестила основателя WikiLeaks Ассанжа
    Памела Андерсон навестила основателя WikiLeaks Ассанжа
    03:55 14.11.2016
    322
    СМИ публикуют фотографии бывшей модели Playboy Андерсон, одетой в длинное светлое платье и бежевое пальто, с пакетом из популярной сети кафе Pret a Manger и целым картонным подносом веганских гостинцев для Ассанжа.
    Пресс-конференция Памелы Андерсон в Москве
    Памела Андерсон в Кремле 
    05:21 08.12.2015
    571
    По словам актрисы, выловленные Исландией киты транспортируются через воды, которые фактически являются российскими, а позиция РФ состоит в том, что это международные территориальные воды.
    Встреча руководителя администрации президента РФ С.Иванова с делегацией Международного фонда защиты животных
    Памела Андерсон обсудила в Кремле незаконный трафик китов
    17:07 07.12.2015
    218
    По ее словам, выловленные киты транспортируются через воды, которые фактически являются российскими, а позиция РФ состоит в том, что это международные территориальные воды.
    Визит Памелы Андерсон в Кремль. Видео
    Визит Памелы Андерсон в Кремль 
    14:58 07.12.2015
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    Глава администрации президента РФ Сергей Иванов встретился в понедельник в Кремле с американской актрисой и членом Консультативного совета Международного фонда защиты животных IFAW Памелой Андерсон. О чем говорили политик и актриса, смотрите в видео.
    Памела Андерсон на экономическом форуме в России
    Памела Андерсон прибыла на экономический форум в мини-юбке 
    13:59 03.09.2015
    1139
    Знаменитая актриса посещает Восточный экономический форум во Владивостоке. Голливудская звезда прибыла в откровенной мини-юбке.
    Операция
    Жительница Ливерпуля за $30 тыс стала копией Памелы Андерсон
    04:54 16.02.2015
    215
    Каролин пришлось делать восемь операций на груди. Чтобы соответствовать имиджу, девушке приходится постоянно пользоваться косметическими процедурами, включая инъекциями ботокса, татуаж.
    Голливудская звезда Памела Андерсон
    Памела Андерсон в третий раз подала на развод с Риком Саломоном - СМИ
    07:33 13.02.2015
    170
    Источник из окружения Памелы Андерсон сообщил, что "Памела разошлась с Саломоном во вторник, а затем в среду побежала в суд подавать документы на развод".
    Голливудская звезда Памела Андерсон
    Памела Андерсон вышла замуж за своего бывшего супруга - СМИ
    11:03 12.01.2014
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    Известная голливудская фотомодель и актриса Памела Андерсон вновь вышла замуж за своего бывшего супруга Рика Саломона.
    Голливудская звезда Памела Андерсон
    Памела Андерсон пробежала марафон в Нью-Йорке
    08:42 04.11.2013
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    Актриса канадского происхождения бежала дистанцию вместе со своим братом Джерри. По информации телеканала, за время забега 46-летняя звезда сериала "Спасателей Малибу" собрала 75,864 тысячи долларов.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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