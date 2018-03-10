СМИ публикуют фотографии бывшей модели Playboy Андерсон, одетой в длинное светлое платье и бежевое пальто, с пакетом из популярной сети кафе Pret a Manger и целым картонным подносом веганских гостинцев для Ассанжа.
Глава администрации президента РФ Сергей Иванов встретился в понедельник в Кремле с американской актрисой и членом Консультативного совета Международного фонда защиты животных IFAW Памелой Андерсон. О чем говорили политик и актриса, смотрите в видео.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".