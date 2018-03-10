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    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 18
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    Реклама нижнего белья в центре Ивано-Франковска
    В Ивано-Франковске мэр посчитал неприличной рекламу нижнего белья в центре
    10:41 14.02.2018
    328
    В среду на оперативном совещании мэр Ивано-Франковска поручил управлению коммунальной политики и благоустройства города "снять голую женщину на Галицкой".
    Актёр Джонни Депп. Архивное фото
    Джонни Депп покоряет поклонниц новым брутальным образом
    11:11 02.02.2018
    1139
    На снимках рекламы мужских духов актер Джонни Депп предстал в брутальном образе и ради нескольких кадров не только расстегнул рубашку, но и снял ее.
    Гривны
    Успехи МинСтеця? Где "воюющая страна" находит миллионы на пиар
    18:19 20.12.2017
    856
    Инвестор верит своему сердцу и уму, но точно не тому, что он просто увидел по телевизору, поэтому видеоролик о привлекательности Украины, размещенный за $100 тыс. на CNN, выглядит как мотовство денег украинских налогоплательщиков.
    Памела Андерсон снялась в рекламе белья
    Нарушая законы природы, 50-летняя Памела Андерсон вновь удивила формами
    11:06 07.12.2017
    1272
    Со времен фильма "Пляжный патруль", в котором Памела Андерсон сыграла главную роль, сексуальная блондинка почти не изменилась. Звезда снялась в фотосессии для рекламы белья.
    Лекарства. Архивное фото
    Реклама лекарств не лечит — эксперт
    18:56 01.12.2017
    308Медреформа или медицинский геноцид?
    Во избежание самолечения украинцами, нужно убрать разделение лекарственных средств на рецептурные и безрецептурные, отметила Елена Труш.
    Горячая 20-летняя австралийская модель Эйлин Кэссиди свела с ума миллионы
    Горячая 20-летняя австралийская модель Эйлин Кэссиди сведет с ума кого угодно 
    06:28 09.11.2017
    3946
    Прекрасная австралийская модель Эйлин Кэссиди (Eileen Beth Cassidy) за последние 2 года уже успела принять участие в двух десятках рекламных кампаниях известных мировых и австралийских брендов.
    Заседание Совета Безопасности ООН
    Мировые тренды: вето РФ в Совбезе ООН, "теория счастья" от Эйнштейна
    17:14 25.10.2017
    173
    Мировые СМИ пишут о решении РФ наложить вето на проект резолюции по Сирии в СБ ООН, анализируют акцию против Трампа в США и удивляются сумме, заплаченной за житейские советы от Альберта Эйнштейна.
    НЛО и молоко: в сети обсуждают странную японскую рекламу
    НЛО и молоко: в сети обсуждают странную японскую рекламу 
    12:40 27.09.2017
    361
    В социальных сетях небывалый ажиотаж вызвала японская реклама молока. На кадрах летающая тарелка подлетает к земле и цедит каждому ребенку молока в стакан.
    Украинские киборги отреагировали на рекламу Apple с киборгом из России. Видео
    В Украине "киборги" возмутились рекламой Apple 
    01:25 25.09.2017
    1001
    Украинские военные потребовали извинений от компании Apple, использовавшей в рекламном ролике новых часов Apple Watch словосочетание "русский киборг".
    Скорая помощь. Архивное фото
    В Днепре избили слепого, наткнувшегося на рекламный стенд
    10:46 16.08.2017
    440
    Мужчина шел по тротуару, ориентируясь при помощи палочки. При движении он задел штендер, который упал. Конструкция повредилась. Из магазина "Технокеш" выскочил продавец и начал кричать на мужчину.
    60-летняя модель снялась в рекламе нижнего белья
    Российская бабушка снялась в рекламе нижнего белья 
    20:36 03.06.2017
    812
    Одна из российских марок нижнего белья пригласила для своего лукбука возрастную модель. Ею стала 61-летняя россиянка Татьяна Неклюдова. Ее фотографии появились и на сайте бельевого бренда.
    Реклама в Киеве
    Рекламу в центре Киева убирают для повышения безопасности - КГГА
    06:14 15.05.2017
    133Стрельба в Киеве. Разборки с участием нардепа
    В эфире радиостанции Голос Столицы начальник отдела рекламы Департамента градостроительства и архитектуры КГГА Наталья Гончарова сообщила, что зоны перекрестков, транспортных развязок, остановочных комплексов общественного транспорта в Киеве будут свободны от рекламы.
    Валерия Гонтарева. Архивное фото
    Отмыть мечту. Сколько стоит "отбеливание" имиджа Гонтаревой
    17:45 24.10.2016
    1664Перестановки в НБУ: что изменится после ухода Гонтаревой?
    Брошюра Сергея Таруты, распространенная среди американского и международного финансового истеблишмента, была нацелена на главу НБУ, а теперь Нацбанк готовится нанести "ответный удар" - в сети появился план действий по улучшению имиджа НБУ и его руководителя.
    Митинг против рекламы пива под Верховной Радой 2 июня 2016 года
    Противники рекламы пива надели маски и привели под Раду детей 
    12:26 02.06.2016
    153
    Митинг против рекламы пива проходит под зданием Верховной Рады в четверг. В нем принимают участие около 20 человек, среди которых половина детей. "Детям молоко, а не пиво", - гласит один из плакатов.
    Общественный суд над Кличко у здания КГГА
    КГГА: наружной рекламы в Киеве должно стать меньше
    21:01 25.04.2016
    108Скандальные застройки Киева. АЗС на Ревуцкого
    Киев перенасыщен наружной рекламой, и это не украшает город, а делает его обезображенным, считает заместитель городского главы Алексей Резников.
    Первая модель с синдромом Дауна, ставшая лицом средств по уходу за волосами. Видео
    Первая модель с синдромом Дауна, ставшая лицом средств по уходу за волосами 
    17:18 08.04.2016
    300
    Кейти Мид стала первой женщиной с синдромом Дауна, ставшей представительницей рекламной кампании средств по уходу за волосами Beauty&Pin-Ups.
    Последствия взрывов в Одессе
    Новые взрывы в Одессе: бытовой сепаратизм на почве Крыма
    19:44 20.06.2015
    3572Криминализация украинского общества.
    В Одессе в ночь на 12 июня неизвестные подложили взрывные устройства под рекламные билборды. Оба рекламных щита, расположенные друг от друга на расстоянии около 5 километров, взорвались почти единовременно.
    Одесса против стукачества и бытового сепаратизма
    Кампания за стукачество - поиск "бытовых сепаратистов" в регионах
    18:04 18.04.2015
    15604
    Во многих городах юга и востока Украины появились билборды, плакаты и листовки с призывами сообщать в СБУ о фактах "бытового сепаратизма". Очень многие жители регионов, где проводится кампания, увидели в этой агитации угрозу для себя лично.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Реклама нижнего белья в центре Ивано-Франковска
    В Ивано-Франковске мэр посчитал неприличной рекламу нижнего белья в центре
    10:41 14.02.2018
    328
    В среду на оперативном совещании мэр Ивано-Франковска поручил управлению коммунальной политики и благоустройства города "снять голую женщину на Галицкой".
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