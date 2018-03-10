Инвестор верит своему сердцу и уму, но точно не тому, что он просто увидел по телевизору, поэтому видеоролик о привлекательности Украины, размещенный за $100 тыс. на CNN, выглядит как мотовство денег украинских налогоплательщиков.
В эфире радиостанции Голос Столицы начальник отдела рекламы Департамента градостроительства и архитектуры КГГА Наталья Гончарова сообщила, что зоны перекрестков, транспортных развязок, остановочных комплексов общественного транспорта в Киеве будут свободны от рекламы.
Брошюра Сергея Таруты, распространенная среди американского и международного финансового истеблишмента, была нацелена на главу НБУ, а теперь Нацбанк готовится нанести "ответный удар" - в сети появился план действий по улучшению имиджа НБУ и его руководителя.
В Одессе в ночь на 12 июня неизвестные подложили взрывные устройства под рекламные билборды. Оба рекламных щита, расположенные друг от друга на расстоянии около 5 километров, взорвались почти единовременно.
Во многих городах юга и востока Украины появились билборды, плакаты и листовки с призывами сообщать в СБУ о фактах "бытового сепаратизма". Очень многие жители регионов, где проводится кампания, увидели в этой агитации угрозу для себя лично.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".