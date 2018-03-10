В пятницу, 1 сентября, в День знаний украинские учебные заведения после летних каникул открыли свои двери для школьников. Представители украинской политической элиты и звезды шоу-бизнеса активно делали селфи с детьми и публиковали в сети фото.
СМИ публикуют фотографии бывшей модели Playboy Андерсон, одетой в длинное светлое платье и бежевое пальто, с пакетом из популярной сети кафе Pret a Manger и целым картонным подносом веганских гостинцев для Ассанжа.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".