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    актеры

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 93
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    Голливудский актер гулял по Киеву
    Звезда фильма "Хоббит" поделился своими впечатлениями о заснеженном Киеве
    16:54 28.02.2018
    363
    Актер Ману Беннет не только публикует фото, но и рассказывает, что на них изображено, а также активно делится с подписчиками своими впечатлениями о Киеве.
    Актеры Татьяна Карпова (Мадам) и Евгений Самойлов (Мартин Гроу) в спектакле Три минуты Мартина Гроу. Архивное фото
    Известная советская актриса скончалась в Москве
    10:15 27.02.2018
    3115
    Народная артистка СССР, лауреат Сталинской премии, старейшая актриса театра имени Маяковского Татьяна Карпова проработала в театре Маяковского более 70 лет, сыграв много ролей в спектаклях по произведениям классиков и современной драматургии.
    Индийский фермер выращивает рекордный урожай с помощью плаката порноактрисы
    В Индии фермер отваживает сглаз от капусты плакатом порноактрисы
    16:16 20.02.2018
    295
    Фермер заявил, что верит в то, что плакат порноактрисы обладает магической силой, так как впервые за много лет у него выросло много овощей. По его словам, теперь все взгляды приманивает она, и капуста может спокойно расти.
    79-летняя Джейн Фонда
    Легендарная киноактриса перенесла операцию по удалению раковой опухоли
    09:31 16.01.2018
    937
    По словам американской актрисы Джейн Фонды, ей недавно удалили раковую опухоль на губе. В 2010 году Фонда уже перенесла одну операцию по удалению опухоли, когда врачи обнаружили у нее рак груди.
    Джона Сноу выставили из бара в Нью-Йорке за пьяный дебош. Видео
    "Джона Сноу" выставили из бара в Нью-Йорке за пьяный дебош 
    03:37 07.01.2018
    161
    Актера Кита Харингтона, исполняющего одну из главных ролей в популярном телесериале, выставили из бара в Нью-Йорке, куда звезда явилась в нетрезвом состоянии.
    Энтони Хопкинс
    Легенда Голливуда отмечает 80-летие в воскресенье
    00:43 31.12.2017
    217
    Творчество актера, режиссера и композитора Энтони Хопкинса было отмечено многими кинематографическими наградами. Он лауреат премий "Оскар" (1992), BAFTA (1973, 1992, 1994, 2008), "Золотой глобус" (2006) и других.
    Актриса Роуз Мари
    В США скончалась знаменитая актриса, снимавшаяся в комических сериалах
    10:13 29.12.2017
    281
    Актриса получила известность благодаря роли в ситкоме "Шоу Дика Ван Дайка", Она снималась в сериалах "Спецназ", "Ремингтон Стил" и "Шоу Дорис Дэй". Также она регулярно выступала в качестве певицы в водевилях, вела собственное шоу на радио.
    Актер Стив Ривис
    Умер легендарный "индеец" американского кино
    16:23 11.12.2017
    1051
    По информации СМИ, актер индейского происхождения Стив Ривис умер в возрасте 56 лет в больнице, в городе Мизула (штат Монтана, США). Причины смерти не называются.
    Актер Тарас Денисенко. Архивное фото
    Умер популярный украинский артист театра и кино
    05:23 08.11.2017
    1782
    По информации пресс-службы Министерства культуры Украины, вечером во вторник скончался Тарас Денисенко, о времени похорон и прощания будет сообщено дополнительно.
    Актер Дмитрий Марьянов на ежегодной благотворительной акции Стань Первым! в Московской области.
    СМИ сообщили подробности гибели российского актера Марьянова
    06:09 16.10.2017
    6816
    По информации СМИ, российский актер Дмитрий Марьянов отдыхал с друзьями на даче в подмосковной Лобне. Утром он пожаловался на здоровье, рассказал, что у него болят нога и спина. Спустя несколько часов ему стало хуже. Он упал и потерял сознание.
    Савелий Крамаров. Кадры из жизни и лучшие роли 
    14:48 13.10.2017
    4292
    В пятницу исполнилось 83 года со дня рождения заслуженного артиста Россиии Савелия Крамарова. Родился будущий популярный актер советских фильмов 13 октября 1934 года в Бауманском районе Москвы.
    Секс-символ 60-х актриса Ракель Уэлч, живой памятник женской красоте
    Секс-символ 60-х актриса Ракель Уэлч, живой памятник женской красоте 
    03:17 11.09.2017
    3321
    Американская актриса и певица Ракель Уэлч впервые привлекла к себе внимание, исполнив одну из главных ролей в фильме 1966 года "Фантастическое путешествие", но всем она более известна по картине "Миллион лет до нашей эры".
    Музыкант и телеведущий Валдис Пельш
    Популярный советский актер и известный шоумен попали в базу "Миротворца"
    02:26 03.09.2017
    558Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Советский и российский актер Владимир Конкин, а также музыкант и шоумен Валдис Пельш занесены в базу "Миротворца" 2 сентября. В частности, на сайте указано, что Пельша занесли в список за "сознательное нарушение государственной границы Украины".
    Ричард Гир
    Секс-символ Голливуда отмечает 68-летие 
    15:30 31.08.2017
    545
    Символ аристократичности, богатства, мужества и элегантности, американский актер Ричард Гир, отметил 68-летие. Популярный актер вырос на ферме и был пятым ребенком в семье.
    50-летняя Николь Кидман украсила обложку известного глянца
    Откровенная фотосессия для глянца вечно юной Николь Кидман 
    18:00 28.08.2017
    810
    Николь Кидман снялась в эффектной фотосессии для австралийского Stellar. На снимках красотка в бассейне позирует в довольно откровенном наряде, не стесняясь своего тела.
    На удивление. Актеры сериала Игра престолов показали свой реальный рост
    На удивление. Актеры сериала "Игра престолов" показали свой реальный рост 
    01:18 27.08.2017
    1130
    Теперь вы точно можете узнать, кто из ваших любимых персонажей сериала "Игра престолов" выше, чем кажется. Портал boredpanda разделил всех персонажей по росту, чтобы выяснить, кто же на самом деле самый высокий в Вестеросе.
    Марк Уолберг
    В год $68 млн Forbes назвал имя самого высокооплачиваемого актера
    15:46 22.08.2017
    308
    Возглавил рейтинг Forbes Марк Уолберг, который за год заработал 68 миллионов долларов. Замыкает рейтинг актер Марк Руффало, заработавший в текущем году 13 миллионов долларов.
    Надоели блондинки. Новой избранницей Ди Каприо стала 23-летняя модель 
    12:45 21.08.2017
    2206
    Двадцатитрехлетняя модель Лорена Рэй стала новой избранницей голливудского актера Леонардо Ди Каприо. Девушка родилась в немецком городе Дипхольц. Подробнее смотрите в фоторепортаже.
    Актер Сергей Безруков. Архивное фото
    Безруков отреагировал на попадание в "чистилище" за Крым
    15:00 18.08.2017
    2005Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    По словам российского актера Сергея Безрукова, он знает, что давно в списках "читилища" сайта "Миротворец", но вообще не обращает на это внимания.
    Военный парад в Варшаве
    Фотоитоги 16 августа: парад ВСУ в Варшаве, подозрение Шабунину и смерть Глаголевой 
    18:00 16.08.2017
    649
    Во вторник, 15 августа, сотни людей наблюдали военный парад, который в День Войска Польского прошел в центре Варшавы. По Уяздовским аллеям прошли солдаты всех видов вооруженных сил.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
    0
    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
    Актеры Татьяна Карпова (Мадам) и Евгений Самойлов (Мартин Гроу) в спектакле Три минуты Мартина Гроу. Архивное фото
    Известная советская актриса скончалась в Москве
    10:15 27.02.2018
    3115
    Народная артистка СССР, лауреат Сталинской премии, старейшая актриса театра имени Маяковского Татьяна Карпова проработала в театре Маяковского более 70 лет, сыграв много ролей в спектаклях по произведениям классиков и современной драматургии.
    Голливудский актер гулял по Киеву
    Звезда фильма "Хоббит" поделился своими впечатлениями о заснеженном Киеве
    16:54 28.02.2018
    363
    Актер Ману Беннет не только публикует фото, но и рассказывает, что на них изображено, а также активно делится с подписчиками своими впечатлениями о Киеве.
    Индийский фермер выращивает рекордный урожай с помощью плаката порноактрисы
    В Индии фермер отваживает сглаз от капусты плакатом порноактрисы
    16:16 20.02.2018
    295
    Фермер заявил, что верит в то, что плакат порноактрисы обладает магической силой, так как впервые за много лет у него выросло много овощей. По его словам, теперь все взгляды приманивает она, и капуста может спокойно расти.
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