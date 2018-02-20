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    В Индии фермер отваживает сглаз от капусты плакатом порноактрисы

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    Фермер заявил, что верит в то, что плакат порноактрисы обладает магической силой, так как впервые за много лет у него выросло много овощей. По его словам, теперь все взгляды приманивает она, и капуста может спокойно расти. РИА Новости Украина:
    Индийский фермер выращивает рекордный урожай с помощью плаката порноактрисы
    The mirror

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. В Индии фермер сообщил, как защищает урожай с помощью плаката порноактрисы, пишет The Mirror.

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    Ченчу Редди (Chenchu Reddy) из штата Андхра-Прадеш выращивает капусту — обычную и цветную — на 10 акрах. Мужчина объяснил, что овощи постоянно привлекают внимание других жителей деревни и прохожих. Поэтому он установил плакат бывшей порноактрисы Санни Леоне (Sunny Leone) в красном купальнике с надписью "Эй, не плачь и не завидуй мне", чтобы "отвести сглаз".

    По словам фермера, теперь все взгляды приманивает она, и капуста может спокойно расти.

    Раньше индиец использовал для тех же целей уродливые чучела с головами в виде тарелок с изображениями демонов, но они не работали. Фермер заявил, что верит в то, что постер обладает магической силой, так как впервые за много лет у него выросло много овощей.

    Ранее сообщалось, что тысячи пользователей Twitter поздравили со вступлением в должность премьер-министра Великобритании известную модель и порноактрису Терезу Мэй.

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