В Индии фермер отваживает сглаз от капусты плакатом порноактрисы

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. В Индии фермер сообщил, как защищает урожай с помощью плаката порноактрисы, пишет The Mirror.

Ченчу Редди (Chenchu Reddy) из штата Андхра-Прадеш выращивает капусту — обычную и цветную — на 10 акрах. Мужчина объяснил, что овощи постоянно привлекают внимание других жителей деревни и прохожих. Поэтому он установил плакат бывшей порноактрисы Санни Леоне (Sunny Leone) в красном купальнике с надписью "Эй, не плачь и не завидуй мне", чтобы "отвести сглаз".

По словам фермера, теперь все взгляды приманивает она, и капуста может спокойно расти.

Раньше индиец использовал для тех же целей уродливые чучела с головами в виде тарелок с изображениями демонов, но они не работали. Фермер заявил, что верит в то, что постер обладает магической силой, так как впервые за много лет у него выросло много овощей.

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