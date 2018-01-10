наверх
10.01.201814:43
Курсы валют НБУ
  • USD28.200.00
  • EUR33.650.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    Во Вьетнаме вандал испортил целый урожай "драконьего фрукта"

    (обновлено: )168
    Во вьетнамской провинции Бинь Тхуан вандал испортил целый урожай "драконьего фрукта" (питайи). Фрукты уже были готовы к сборке, но он отрезал половины у большинства плодов.
    Питайа (драконий фрукт) на рынке в Тайване
    wikipedia

    Видео вандализма на поле питайи в Facebook посмотрели почти 2 миллиона пользователей, оставив более 1,5 тыс комментариев.

    Плод питайи весит 150—600 граммов, отдельные экземпляры достигают килограмма. Мякоть употребляется в пищу в сыром виде, имеет сладковатый вкус и низкокалорийна. Рекомендуется есть питайю слегка охлаждённой; не рекомендуется сочетать питайю с блюдами с резким вкусом. Кроме того, из питайи можно делать сок или вино, или использовать для придания вкуса в других напитках. Цветы съедобны, их также можно заваривать с чаем.

    Смотрите также: Печальный рейтинг: какие продукты подорожали больше всего в Украине

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Следственная группа на месте, где нашли тело Ирины Ноздровской
    Дело Ноздровской: виновен ли подозреваемый?
    Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру
    Националистический радикализм крепчает
    Василий Горбаль
    Украина 2018: новые испытания
    В киевскую детскую инфекционную больницу с диагнозом "корь" попали дети, которые посетили перед новым годом цирк "Кобзов"
    Вспышка кори в Украине: сотни заболевших