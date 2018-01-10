Во Вьетнаме вандал испортил целый урожай "драконьего фрукта"

Видео вандализма на поле питайи в Facebook посмотрели почти 2 миллиона пользователей, оставив более 1,5 тыс комментариев.

Плод питайи весит 150—600 граммов, отдельные экземпляры достигают килограмма. Мякоть употребляется в пищу в сыром виде, имеет сладковатый вкус и низкокалорийна. Рекомендуется есть питайю слегка охлаждённой; не рекомендуется сочетать питайю с блюдами с резким вкусом. Кроме того, из питайи можно делать сок или вино, или использовать для придания вкуса в других напитках. Цветы съедобны, их также можно заваривать с чаем.

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