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    Культура

    Звезда фильма "Хоббит" поделился своими впечатлениями о заснеженном Киеве

    (обновлено: )225
    Актер Ману Беннет не только публикует фото, но и рассказывает, что на них изображено, а также активно делится с подписчиками своими впечатлениями о Киеве.
    Голливудский актер гулял по Киеву
    manubennett

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Голливудский актер и звезда фильма "Хоббит" Ману Беннет прогулялся по Киеву и поделился фотографиями в своем Instagram.

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    Актер не только публикует фото, но и рассказывает, что на них изображено, а также активно делится с подписчиками своими впечатлениями.

    К примеру, Ману сфотографировался рядом с монументом погибшим в Бабьем Яру, муралом, посвященным Сергею Нигояну, и билбордом, который закрывает фасад Дома профсоюзов.

    manubennett
    Голливудский актер гулял по Киеву

    "Мучительный памятник, воплощающий ужасы войны. Так или иначе, мы все страстно любим жизнь, пытаясь избежать притеснений и жить без предубеждений. Прибытие в это место стало причиной моего путешествия, после того как я прочитал о зверствах, которые происходили здесь, в Киеве, во время мировой войны. Очень отрезвляет", — рассказал Беннет в подписи к фото.

    "Мурал, посвященный активисту, убитому во время революции 2014 года. Его имя Сергей Нигоян. Первая жертва?" — подписал актер фото возле мурала, на котором изображен герой революции.

    manubennett
    Голливудский актер гулял по Киеву

    А еще Беннету пришелся по душе билборд, который закрывает фасад Дома профсоюзов. Также актера впечатлили киевские морозы.

    По какой причине Беннет решил посетить украинскую столицу, пока неизвестно. 

    Актер Ману Беннетт сыграл в трилогии "Хоббит" предводителя орков по имени Азог. Также он известен благодаря роли Крикса в сериале Starz "Спартак: кровь и песок".

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