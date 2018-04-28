Борода и босые ноги: в сети появилось новое "грустное" фото Киану Ривза

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Знаменитого актера Киану Ривза сфотографировали в процессе съемок третьей части "Джона Уика".

53-летний актер в странной одежде и босиком пил коктейль и курил на лавочке в одиночестве. Об этом сообщает Spletnik.

Актера засняли вместе с командой каскадеров у бруклинской студии. Артист со взлохмаченными длинными волосами и седой бородой выбрался, чтобы подышать воздухом в перерыве между съемками.

Киану Ривз

Напомним, ранее стало известно, что голливудский актер Киану Ривз сыграет в российском фильме "Пеппи" отца девочки, являющегося охотником на ведьм.

Ранее знаменитый голливудский актер и рестлер Дуэйн "Скала" Джонсон в третий раз стал отцом, о чем сообщил на своих страницах в социальных сетях. У Дуйэна родился мальчик, фотографию которого он также опубликовал.