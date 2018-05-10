Сумская удивила селфи без макияжа

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Популярная украинская 51-летняя актриса Ольга Сумская разместила свою фотографию "без макияжа" в Instagram.

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Фотография удивила многих пользователей, Сумская выглядит молодо. Менее чем за сутки фото набрало почти 15 тыс. лайков и 181 комментарий.

olgasumska Ольга Сумская

Ранее Сумская в интервью прокомментировала запрет на гастроли и выступления российских артистов на территории Украины. Она считает, что это спекуляции и что необходимо "примирить народы".