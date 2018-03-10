Лондонцы превратили платформу 9 ¾ в мемориал Алану Рикману. В серии романов о Гарри Поттере писательницы Джоан Роулинг именно с этой платформы волшебники отправлялись на Хогвартс-экспрессе в школу магии.
Известный актер Стивен Фрай, бессменный ведущий церемонии вручения премии BAFTA, написал: "Ужасно грустная новость об Алане Рикмане. Человек такого таланта, невероятного обаяния и с такими невероятными ролями в кино и театре. Его будет страшно не хватать".
Известный британский актер театра и кино Алан Рикман скончался в Лондоне в возрасте 69 лет. Кончину актера подтвердили в четверг члены его семьи. Сообщается, что Рикман страдал от ракового заболевания.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.