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    Алан Рикман

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Лондонцы почтили память Алана Рикмана на платформе 9 ¾
    Лондонцы почтили память Алана Рикмана на платформе 9 ¾ 
    12:27 16.01.2016
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    Лондонцы превратили платформу 9 ¾ в мемориал Алану Рикману. В серии романов о Гарри Поттере писательницы Джоан Роулинг именно с этой платформы волшебники отправлялись на Хогвартс-экспрессе в школу магии.
    Алан Рикман
    Коллеги Рикмана по "Гарри Поттеру" скорбят в связи с его кончиной
    23:34 14.01.2016
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    Известный актер Стивен Фрай, бессменный ведущий церемонии вручения премии BAFTA, написал: "Ужасно грустная новость об Алане Рикмане. Человек такого таланта, невероятного обаяния и с такими невероятными ролями в кино и театре. Его будет страшно не хватать".
    Умер британский актер Алан Рикман
    Умер британский актер Алан Рикман 
    20:56 14.01.2016
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    Известный британский актер театра и кино Алан Рикман скончался в Лондоне в возрасте 69 лет. Кончину актера подтвердили в четверг члены его семьи. Сообщается, что Рикман страдал от ракового заболевания.
    Алан Рикман. Архивное фото
    Ушел из жизни Алан Рикман
    19:28 14.01.2016
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    Легендарный британский актер театра и кино Алан Рикман, известный молодому поколению по роли профессора Северуса Снейпа в фильмах о Гарри Поттере, в четверг скончался от рака в возрасте 69 лет.
    Алан Рикман
    Многогранный Алан Рикман 
    17:01 14.01.2016
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    Рикман известен ролями в серии кинофильмов о Гарри Поттере, а также по картинам "Игра", "Догма", "Крепкий орешек" и другим. Он является лауреатом премий "Золотой глобус", "Эмми", BAFTA.
    Актер Алан Рикман
    Британский актер Алан Рикман скончался на 70-м году жизни – СМИ
    15:05 14.01.2016
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    По информации СМИ, причиной смерти известного британского актера театра и кино Алана Рикмана, стало тяжелое онкологическое заболевание.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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