Друг актера Артур Согомонян сообщил, что Армен Джигарханян пробудет в больнице приблизительно неделю. По его словам, он "подхватил где-то вирус, который сейчас ходит, на фоне этого есть некоторые проблемы".
Публичный скандал вокруг отношений 82-летнего артиста и его 38-летней супруги Виталины Цымбалюк-Романовской разгорелся в октябре. Адвокат Евгений Парфенов сообщил, что супруга Джигарханяна не возражала против развода.
В субботу стало известно, что актер госпитализирован. В пресс-службе театра, которым руководит Джигарханян, накануне сообщили, что артист находится в больнице, где проходит курс поддерживающей терапии.
В справочной службе института имени Склифосовского сообщили, что актер "лежит в реанимации для инфарктных больных". При этом в пресс-службе театра под руководством Армена Джигарханяна сообщили, что еще в пятницу актер проводил репетицию.
Для Армена Джигарханяна это уже третий брак. В этот раз избранницей актера стала 36-летняя Виталина Цымбалюк-Романовская, которая в июне прошлого года заняла должность директора Театра Армена Джигарханяна.
Актер театра и кино, народный артист СССР Армен Борисович Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване (Армения). Джигарханян занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый снимаемый российский актер.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".