наверх
10.03.201810:31
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Армен Джигарханян

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 20
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Армен Джигарханян. Архивное фото
    "Еле говорит". Джигарханяна срочно госпитализировали
    15:49 31.01.2018
    762
    По данным российского издания, Армена Джигарханяна доставили в одну из больниц Москвы с подозрением на пневмонию. Как сообщает его друг Владимир Быстряков, актер "еле говорит, очень плохо".
    Армен Джигарханян. Архивное фото
    Суд отказался отменять развод Джигарханяна с киевлянкой
    10:27 31.01.2018
    522
    Решение о разводе Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской подтвердил Кунцевский суд Москвы. Жалобу подавали юристы бывшей супруги известного актера.
    Армен Джигарханян. Архивное фото
    Джигарханян выписался из больницы
    09:58 24.01.2018
    234
    Армен Джигарханян выписался из московской больницы, сейчас он дома, чувствует себя нормально, возможно, в понедельник появится в театре, сообщил друг актера Артур Согомонян.
    Армен Джигарханян. Архивное фото
    Джигарханяна госпитализировали
    11:33 18.01.2018
    506
    Друг актера Артур Согомонян сообщил, что Армен Джигарханян пробудет в больнице приблизительно неделю. По его словам, он "подхватил где-то вирус, который сейчас ходит, на фоне этого есть некоторые проблемы".
    Армен Джигарханян и его супруга, с которой их уже развели
    Бывшая жена Армена Джигарханяна заявила, что беременна
    14:41 29.11.2017
    2481
    Сообщается, что Виталина Цымбалюк-Романовская также проходит свидетелем по делу о растрате в Театре Джигарханяна, где работала директором.
    Армен Джигарханян женился на киевлянке Виталине Цымбалюк-Романовской
    Джигарханяна развели с киевлянкой
    10:56 27.11.2017
    1328
    Публичный скандал вокруг отношений 82-летнего артиста и его 38-летней супруги Виталины Цымбалюк-Романовской разгорелся в октябре. Адвокат Евгений Парфенов сообщил, что супруга Джигарханяна не возражала против развода.
    Армен Джигарханян. Архивное фото
    У Джигарханяна отказали ноги
    10:13 23.11.2017
    706
    Официальный представитель супруги артиста Ирина Мазур сообщила, что Армена Джигарханяна госпитализировали. По ее словам, его пришлось нести на руках до машины, чтобы доставить в больницу.
    Армен Джигарханян женился на киевлянке Виталине Цымбалюк-Романовской
    Армен Джигарханян начал бракоразводный процесс с киевлянкой
    11:37 09.11.2017
    1094
    Мировой суд рассмотрит иску Джигарханяна о расторжении брака с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Ее адвокат уже заявил, что она готова к разводу, но не готова к примирению.
    Армен Джигарханян на пресс-конференции
    Друг Джигарханяна отреагировал на сообщения о задержании актера
    07:39 01.11.2017
    1996
    От имени Джигарханяна Артур Согомонян обратился к журналистам с просьбой прекратить копаться в его личной жизни. По его словам, данные о задержании актера - "очередная ложь".
    Армен Джигарханян
    Народный артист СССР госпитализирован
    14:50 16.10.2017
    1800
    Народный артист СССР Армен Джигарханян был госпитализирован 10 октября, его состояние оценивается как средней тяжести.
    Армен Джигарханян на пресс-конференции
    Армена Джигарханяна выпишут из больницы в субботу
    09:39 12.03.2016
    273
    5 марта стало известно, что знаменитый актер был госпитализирован. Сообщалось, что артист проходит курс поддерживающей терапии. В больнице заявили, что он находился в реанимации.
    Армен Джигарханян
    Состояние Джигарханяна по-прежнему оценивается как средней степени тяжести
    09:32 09.03.2016
    564
    Как сообщалось, знаменитый актер театра и кино Армен Джигарханян был госпитализирован в субботу. В настоящее время он находится в институте имени Склифосовского.
    Армен Джигарханян
    Армен Джигарханян переведен в общую палату
    14:01 06.03.2016
    533
    По словам пресс-атташе театра, "Армен Борисович переведен в общую палату, он чувствует себя нормально", "отвечает на звонки, разговаривает и, как всегда, шутит".
    Армен Джигарханян
    Состояние Армена Джигарханяна оценивается как тяжелое
    09:51 06.03.2016
    1204
    В субботу стало известно, что актер госпитализирован. В пресс-службе театра, которым руководит Джигарханян, накануне сообщили, что артист находится в больнице, где проходит курс поддерживающей терапии.
    Армен Джигарханян женился на киевлянке Виталине Цымбалюк-Романовской
    Супруга Джигарханяна опровергла информацию об инфаркте у артиста
    19:53 05.03.2016
    773
    Согласно информации супруги Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской, он проходит в больнице плановое обследование. Нет никаких осложнений со здоровьем.
    Армен Джигарханян
    Армен Джигарханян находится в реанимации отделения для больных с инфарктом
    10:38 05.03.2016
    1812
    В справочной службе института имени Склифосовского сообщили, что актер "лежит в реанимации для инфарктных больных". При этом в пресс-службе театра под руководством Армена Джигарханяна сообщили, что еще в пятницу актер проводил репетицию.
    Армен Джигарханян на пресс-конференции
    Армен Джигарханян госпитализирован
    09:21 05.03.2016
    1139
    Как сообщили в справочной службе "скорой помощи", Джигарханяна "госпитализировали в институт Склифосовского". Актера ранее в феврале госпитализировали из-за гриппа.
    Армен Джигарханян женился на киевлянке Виталине Цымбалюк-Романовской
    Армен Джигарханян в 80 лет женился на 36-летней киевлянке
    20:15 25.02.2016
    2816
    Для Армена Джигарханяна это уже третий брак. В этот раз избранницей актера стала 36-летняя Виталина Цымбалюк-Романовская, которая в июне прошлого года заняла должность директора Театра Армена Джигарханяна.
    Армен Джигарханян
    Джигарханяну исполнилось 80 лет 
    18:32 03.10.2015
    496
    Актер театра и кино, народный артист СССР Армен Борисович Джигарханян в субботу отмечает 80-летие. Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване (Армения).
    Армен Джигарханян на пресс-конференции
    Джигарханян в субботу отмечает 80-летие
    04:42 03.10.2015
    408
    Актер театра и кино, народный артист СССР Армен Борисович Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване (Армения). Джигарханян занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый снимаемый российский актер.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги