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    Друг Джигарханяна раскрыл причины его госпитализации

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    Друг актера Артур Согомонян сообщил, что врачи рекомендовали госпитализацию Армена Джигарханяна. По его словам, первые исследования никаких критических отклонений не обнаружили, но "есть определенные проблемы".
    Армен Джигарханян на пресс-конференции
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Актер и режиссер Армен Джигарханян будет находиться в больнице под наблюдением врачей несколько дней, он может вернуться в театр уже на следующей неделе, заявил РИА Новости его друг Артур Согомонян.

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    Ранее в СМИ появились сообщения со ссылкой на источники в медицинских кругах о том, что актер экстренно госпитализирован в Москве и находится в коме. Согомонян опроверг РИА Новости слухи о том, что актер находится в коме. По его словам, врачи рекомендовали госпитализацию из-за того, что Джигарханян чувствовал слабость в последние несколько дней, но его состояние нормальное.

    "Врачи рекомендовали госпитализацию. Первые исследования никаких критических отклонений не обнаружили, но есть определенные проблемы. Ближайшие несколько дней Армен Борисович проведет в больнице. Надеюсь, на следующей неделе уже сможет вернуться в театр", — сказал Согомонян.

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