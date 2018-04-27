Друг Джигарханяна раскрыл причины его госпитализации

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Актер и режиссер Армен Джигарханян будет находиться в больнице под наблюдением врачей несколько дней, он может вернуться в театр уже на следующей неделе, заявил РИА Новости его друг Артур Согомонян.

Ранее в СМИ появились сообщения со ссылкой на источники в медицинских кругах о том, что актер экстренно госпитализирован в Москве и находится в коме. Согомонян опроверг РИА Новости слухи о том, что актер находится в коме. По его словам, врачи рекомендовали госпитализацию из-за того, что Джигарханян чувствовал слабость в последние несколько дней, но его состояние нормальное.

"Врачи рекомендовали госпитализацию. Первые исследования никаких критических отклонений не обнаружили, но есть определенные проблемы. Ближайшие несколько дней Армен Борисович проведет в больнице. Надеюсь, на следующей неделе уже сможет вернуться в театр", — сказал Согомонян.