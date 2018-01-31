наверх
31.01.201818:09
Курсы валют НБУ
  • USD28.01- 0.24
  • EUR34.79- 0.18
Рубрики
Ещё
    Культура

    "Еле говорит". Джигарханяна срочно госпитализировали

    (обновлено: )514
    По данным российского издания, Армена Джигарханяна доставили в одну из больниц Москвы с подозрением на пневмонию. Как сообщает его друг Владимир Быстряков, актер "еле говорит, очень плохо".
    Армен Джигарханян. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Российский актер театра и кино Армена Джигарханяна доставили в московскую клинику с подозрением на пневмонию. Об этом телеканалу "Звезда" рассказал друг актера Владимир Быстряков.

    Владимир Быстряков о развале СССР. Видео
    Канал на Youtube "112 Украина"
    Композитор Быстряков о трагедии развала СССР, расстрелах и искусстве

    По его словам, Джигарханяна госпитализировали накануне. "Он еле говорит, очень плохо, я никогда в таком состоянии его не слышал. Все, что говорят про госпитализацию после просмотра передачи с его бывшей супругой Виталиной – бред", — заявил Быстряков.

    Информацию о госпитализации Джигарханяна РИА Новости подтвердил представитель театра. По словам собеседника агентства, актер продолжил лечение, которое прервал на прошлой неделе. Его госпитализировали из-за вируса.

    Ранее СМИ сообщали, что актер попал в больницу с сердечным приступом после просмотра программы с участием его экс-супруги Цымбалюк-Романовской.

    В прошлом году вокруг 82-летнего артиста и его 38-летней бывшей жены разразился публичный скандал. Джигарханян заявил, что не готов простить свою супругу, которая, по его словам, "причинила ему много боли". О чем конкретно идет речь, он не уточнил. Одновременно Цымбалюк-Романовская, занимавшая пост директора театра Джигарханяна, уволилась оттуда по собственному желанию и объявила, что подает на развод. Ее мать в передаче "Андрей Малахов. Прямой эфир" заявила, что дочь боится преследований.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Сергей Толстов. Архивное фото
    США - Россия: санкции преткновения
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    Националистический радикализм крепчает
    Бульвар Дружбы народов и одноименная станция метро в Киеве
    Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    Международный валютный фонд. Архивное фото
    Украина клянчит новый транш у МВФ