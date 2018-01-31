"Еле говорит". Джигарханяна срочно госпитализировали

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Российский актер театра и кино Армена Джигарханяна доставили в московскую клинику с подозрением на пневмонию. Об этом телеканалу "Звезда" рассказал друг актера Владимир Быстряков.

По его словам, Джигарханяна госпитализировали накануне. "Он еле говорит, очень плохо, я никогда в таком состоянии его не слышал. Все, что говорят про госпитализацию после просмотра передачи с его бывшей супругой Виталиной – бред", — заявил Быстряков.

Информацию о госпитализации Джигарханяна РИА Новости подтвердил представитель театра. По словам собеседника агентства, актер продолжил лечение, которое прервал на прошлой неделе. Его госпитализировали из-за вируса.

Ранее СМИ сообщали, что актер попал в больницу с сердечным приступом после просмотра программы с участием его экс-супруги Цымбалюк-Романовской.

В прошлом году вокруг 82-летнего артиста и его 38-летней бывшей жены разразился публичный скандал. Джигарханян заявил, что не готов простить свою супругу, которая, по его словам, "причинила ему много боли". О чем конкретно идет речь, он не уточнил. Одновременно Цымбалюк-Романовская, занимавшая пост директора театра Джигарханяна, уволилась оттуда по собственному желанию и объявила, что подает на развод. Ее мать в передаче "Андрей Малахов. Прямой эфир" заявила, что дочь боится преследований.