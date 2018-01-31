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    Суд отказался отменять развод Джигарханяна с киевлянкой

    (обновлено: )30810
    Решение о разводе Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской подтвердил Кунцевский суд Москвы. Жалобу подавали юристы бывшей супруги известного актера.
    Армен Джигарханян. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Кунцевский суд Москвы в среду подтвердил решение о разводе актера и режиссера Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской, сообщили РИА Новости в пресс-службе с суда.

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    Цымбалюк-Романовская родилась в Киеве в 1979 году. В 2001 году переехала в Москву.

    Жалобу подавали юристы Цымбалюк-Романовской. "Решение оставлено без изменений. Сегодня оно вступает в силу", — сказала пресс-секретарь.

    Публичный скандал вокруг отношений 82-летнего Джигарханяна и 38-летней Цымбалюк-Романовской начался после того, как 10 октября актер попал в больницу и вскоре заявил, что не готов простить свою супругу, которая, по его словам, "причинила ему много боли". Одновременно Цымбалюк-Романовская, занимавшая пост директора Театра под руководством Джигарханяна, уволилась оттуда по собственному желанию и объявила о намерении подать на развод. Тем временем Джигарханян обратился с официальным письмом в департамент культуры Москвы с просьбой оградить его и артистов театра "от аферистов, мешающих нормальной работе коллектива".

    В итоге, в конце ноября суд удовлетворил иск о разводе, а в начале декабря следствие предъявило Цымбалюк-Романовской обвинение в нарушении тайны личной жизни. Как рассказал адвокат актера Евгений Парфенов, "установлено, что она собирала и распространяла в СМИ информацию о его личной и семейной жизни без его согласия". По словам защитника, женщину отпустили под подписку о невыезде. В свою очередь адвокат Цымбалюк-Романовской Лариса Широкова заявляла, что не видит судебной перспективы в этом деле и считает обвинения надуманными.

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