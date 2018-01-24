Джигарханян выписался из больницы

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Актер и режиссер Армен Джигарханян выписался из Городской клинической больницы № 1 имени Н.И. Пирогова в Москве, он чувствует себя нормально, сообщил РИА Новости друг актера Артур Согомонян.

На прошлой неделе он сообщил, что Джигарханян был госпитализирован из-за вируса.

"Армен Борисович выписался, сейчас он дома, чувствует себя нормально, возможно, в понедельник заедет в театр", — сказал Согомонян.

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В октябре прошлого года вокруг отношений 82-летнего артиста и его 38-летней уже бывшей супруги Виталины Цымбалюк-Романовской разразился публичный скандал. Он начался после того, как 10 октября актер попал в больницу и вскоре заявил, что не готов простить свою тогдашнюю жену, которая, по его словам, "причинила ему много боли".