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    Культура

    Джигарханян выписался из больницы

    (обновлено: )152
    Армен Джигарханян выписался из московской больницы, сейчас он дома, чувствует себя нормально, возможно, в понедельник появится в театре, сообщил друг актера Артур Согомонян.
    Армен Джигарханян. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Актер и режиссер Армен Джигарханян выписался из Городской клинической больницы № 1 имени Н.И. Пирогова в Москве, он чувствует себя нормально, сообщил РИА Новости друг актера Артур Согомонян.

    На прошлой неделе он сообщил, что Джигарханян был госпитализирован из-за вируса.

    "Армен Борисович выписался, сейчас он дома, чувствует себя нормально, возможно, в понедельник заедет в театр", — сказал Согомонян.

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    В октябре прошлого года вокруг отношений 82-летнего артиста и его 38-летней уже бывшей супруги Виталины Цымбалюк-Романовской разразился публичный скандал. Он начался после того, как 10 октября актер попал в больницу и вскоре заявил, что не готов простить свою тогдашнюю жену, которая, по его словам, "причинила ему много боли".

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