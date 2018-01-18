КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Актера Армена Джигарханяна госпитализировали из-за вируса, в больнице он предположительно пробудет неделю, сообщил РИА Новости друг актера Артур Согомонян.

"Армен Борисович сейчас в больнице. Он подхватил где-то вирус, который сейчас ходит, на фоне этого есть некоторые проблемы, и с его букетом болезней мы боимся, что могут быть какие-нибудь осложнения. Поэтому решили, что лучше быть под присмотром врачей, заодно там обследуется. Я думаю, максимум неделя. Я только что разговаривал с врачами, сказали, что ничего страшного нет, он в палате, сейчас к нему еду", — рассказал Согомонян.

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В октябре прошлого года вокруг отношений 82-летнего артиста и его 38-летней уже бывшей супруги Виталины Цымбалюк-Романовской разразился публичный скандал. Он начался после того, как 10 октября актер попал в больницу и вскоре заявил, что не готов простить свою тогдашнюю жену, которая, по его словам, "причинила ему много боли".