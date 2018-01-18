наверх
18.01.201813:50
Курсы валют НБУ
  • USD28.67+ 0.01
  • EUR34.98- 0.06
Рубрики
Ещё
    Культура

    Джигарханяна госпитализировали

    (обновлено: )39001
    Друг актера Артур Согомонян сообщил, что Армен Джигарханян пробудет в больнице приблизительно неделю. По его словам, он "подхватил где-то вирус, который сейчас ходит, на фоне этого есть некоторые проблемы".
    Армен Джигарханян. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Актера Армена Джигарханяна госпитализировали из-за вируса, в больнице он предположительно пробудет неделю, сообщил РИА Новости друг актера Артур Согомонян.

    "Армен Борисович сейчас в больнице. Он подхватил где-то вирус, который сейчас ходит, на фоне этого есть некоторые проблемы, и с его букетом болезней мы боимся, что могут быть какие-нибудь осложнения. Поэтому решили, что лучше быть под присмотром врачей, заодно там обследуется. Я думаю, максимум неделя. Я только что разговаривал с врачами, сказали, что ничего страшного нет, он в палате, сейчас к нему еду", — рассказал Согомонян.

    Смотрите также: Разборки охранных фирм. Жестокая драка в центре Одессы попала на видео

    В октябре прошлого года вокруг отношений 82-летнего артиста и его 38-летней уже бывшей супруги Виталины Цымбалюк-Романовской разразился публичный скандал. Он начался после того, как 10 октября актер попал в больницу и вскоре заявил, что не готов простить свою тогдашнюю жену, которая, по его словам, "причинила ему много боли".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    "Нам нужно говорить с Донбассом". Нардеп обратился к властям. Видео
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
    Ситуация на дорогах из-за снегопада 18 января 2018 г.
    ЧП государственного масштаба. Снегопад в Украине
    Гривны, купюры
    Курс гривны летит в пропасть
    Питание в школе
    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших