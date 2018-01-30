Актриса Ольга Сумская на видео показала кошмарную дорогу в Николаев

Видео Facebook Ольги Сумской

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Народная артистка Украины, актриса Ольга Сумская во время гастролей записала видео ужасного состояния трассы Н-11, которая проходит по территории Николаевской области.

"В который раз обращаемся к губернатору Николаевской области!!! Имейте совесть! Сделайте дорогу!" — написала Сумская на своей странице в Facebook.

После этого заместитель главы Николаевской ОГА Валентин Гайдаржи распространил ответ актрисе: "Ремонт автодороги Н-11 (Днепр — Кривой Рог — Николаев) будет продолжен в этом году. В прошлом 2017 году были сделаны 23 километра (регенерация + нижний слой + верхний слой), а также 2 км (регенерация + нижний слой)… Поэтому при должном и дополнительном финансировании будет возможность продолжать работу по одной из самых проблемных автодорог".

Ранее Сумская во время поездки в Полтаву прокомментировала запрет на гастроли и выступления российских артистов на территории Украины. Она считает, что это спекуляции и что необходимо "примирить народы".

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