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    Армена Джигарханяна экстренно госпитализировали

    (обновлено: )223
    Друг народного актера Армена Джигарханяна сообщил, что народный артист СССР находится в больнице.
    Армен Джигарханян
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Народный артист СССР Армен Джигарханян проходит в одной из московских больниц профилактическое обследование, рассказал РИА Новости друг актера Артур Согомонян.

    По его словам, с актером ничего критического не случилось, но чувствует себя он не очень хорошо.

    "Армен Борисович чувствует себя не очень хорошо, но ничего критического, он проходит обследования и профилактику в больнице", — сказал Согомонян.

    Ранее сообщалось, что известный музыкант ВИА "Самоцветы" Владимир Пресняков-старший, у которого неделю назад случился инфаркт, переведен из реанимации в обычную палату.

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