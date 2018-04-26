Армена Джигарханяна экстренно госпитализировали

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Народный артист СССР Армен Джигарханян проходит в одной из московских больниц профилактическое обследование, рассказал РИА Новости друг актера Артур Согомонян.

По его словам, с актером ничего критического не случилось, но чувствует себя он не очень хорошо.

"Армен Борисович чувствует себя не очень хорошо, но ничего критического, он проходит обследования и профилактику в больнице", — сказал Согомонян.

Ранее сообщалось, что известный музыкант ВИА "Самоцветы" Владимир Пресняков-старший, у которого неделю назад случился инфаркт, переведен из реанимации в обычную палату.