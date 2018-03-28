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    Культура

    Умер популярный советский актер театра и кино

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    По словам актера Александра Олешко, "только что не стало Олега Анофриева. Голос нашего детства, дорогой и любимый наш артист, человечище".
    Актер Олег Анофриев.Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Актер Александр Олешко в среду сообщил о смерти на 88-м году жизни советского и российского актера театра и кино Олега Анофриева.

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    "Только что не стало Олега Анофриева. Голос нашего детства, дорогой и любимый наш артист, человечище. Спасибо, что одарили меня общением и дружбой. Царствие небесное", — написал Олешко в Instagram.

    oleshkoaleksandr
    Сообщение на странице актера Александра Олешко

    Олег Анофриев был заслуженным артистом РСФСР и народным артистом РФ.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Артист Олег Анофриев в роли Коки Крушинского в кадре из фильма "Путешествие в молодость"

    Ранее сообщалось, что кинорежиссер, заслуженный деятель искусств Украины Александр Павловский умер в возрасте 70 лет.

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