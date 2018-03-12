Олег Табаков: смерть лицедея

РИА Новости Украина

О кончине Олега Табакова сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе МХТ имени Чехова.

"К сожалению, скончался Олег Табаков", – сказал собеседник агентства.

Из Саратова в Москву

Приехав из Саратова с намерением покорить Москву, Лёлик, как его называли близкие, начал активно осваиваться в столице. Поступил в Школу-студию МХАТ на курс к великому Василию Топоркову, которого поминал всегда добрым словом во всех своих выступлениях.

Старательно постигал курс наук, впитывая, как губка, все тайны и секреты мастерства, которыми делились со студентами мхатовские старики. Судьба благоволила этому худенькому юноше, у него все получалось: он был лучшим студентом, его любили учителя, обожали дамы.

Красавец Валентин Гафт, который учился с Табаковым на одном курсе, вспоминал, что все завидовали успеху Лёлика у женщин. Рассказывал, что только одному Табакову достался поцелуй красавицы Майи Менглет, о котором мечтала вся мужская половина курса.

Потрясающее обаяние

Секрет такого успеха таился в невероятном обаянии Олега Павловича, перед которым невозможно было устоять и на сцене, и в кино, и в жизни. Эта его особая магия помогала ему с легкостью открывать двери кабинетов больших начальников. Причем в этом было задействовано не только его лицо, но и голос, благодаря которому Табаков решал многие проблемы простым телефонным звонком.

Театральный критик и историк театра Анатолий Смелянский, работавший вместе с Табаковым в МХТ им. Чехова, пишет: "Много лет наблюдаю, как выполняется этот простейший этюд. "Добрый день. Это Олег Табаков"…. И на том конце провода замирают от восторга — и не только секретарши… точно так же этот голос действует и на особей мужского пола. Сколько квартир для своих артистов добыл, скольких людей выручил из беды, скольких переселил в Москву…"

Актер Актерыч

Режиссер Роман Балаян, снявший Табакова в картине "Каштанка", любовно называл его Актер Актерычем. Он играл с упоением, с восторгом, с наслаждением и мог сыграть все: перевоплотиться в итальянского композитора Сальери и русского барина Обломова, в начальников всех рангов и мастей, включая президента Ельцина, в главу германской разведки Шелленберга в знаменитом сериале Татьяны Лиозновой, причем так здорово, что племянница немца прислала ему открытку с благодарностью за создание образа дяди.

Так же блистателен Олег Павлович был и в роли кота Матроскина, которого любят и дети, и взрослые.

Он играл не только мужские роли, но и с блеском справлялся с женскими, коих сыграл немало на сцене "Современника". Он мог изобразить что угодно и кого угодно, мог спеть по-украински и заговорить на латыни.

Современник

Он родился как артист в "Современнике" и был одним из тех, кто стоял у основания студии, а потом и театра "Современник", на спектакли которого невозможно было попасть. Тогда его здание располагалось на площади Маяковского, где дни и ночи напролет стояли очереди за билетами.

У раннего "Современника" популярность была невероятной. Табаков играл много в пьесах Розова, Володина, Вампилова. Ему был близок Гоголь, Салтыков-Щедрин, Гончаров. Именно в "Обыкновенной истории" Гончарова Табаков сыграл одну из своих лучших ролей. А было ему всего 24 года. Уже тогда стали проявляться и его деловые способности, организаторский дар. Недаром он стал самым молодым директором театра. Ходил с большим портфелем и был очень серьезен.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Народный артист РСФСР, директор театра "Современник" Олег Табаков на репетиции

Табаков был с "Современником" и в счастливые дни, и в трудное время, когда ушел их лидер Олег Ефремов, которого Олег Павлович почитал своим учителем.

Чутье на талант

Довольно рано у Табакова проявился особый педагогический дар. Судя по его ученикам — а это нынешние звезды театра и кино Владимир Машков, Евгений Миронов, Сергей Безруков, Лариса Кузнецова, Марина Зудина и еще многие знаменитости — Олег Павлович практически никогда не ошибался, у него было абсолютное чуть на талант.

Фраза Пастернака, которую Табаков любил повторять: "Талант — единственная новость, которая всегда нова", слово "талант" – было любимым.

Так было и с отбором в самую первую студию, из которой выросла знаменитая ныне "Табакерка" — театр, который он обустроил в богом забытом подвале и сделал одним из популярнейших театров Москвы.

Благодаря энергии Табакова и способности добиваться своей цели, "Табакерка" переехала в новое здание, специально построенное для нее. Но на этом Олег Павлович не остановился — он создал театральную школу, куда набрал совсем юных ребят с разных концов России.

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Мастер всегда думал о новом поколении, которое должно прийти в театр. И уже первые студенты Школы Олега Табакова, в числе которых и его сын Павел, играют в спектаклях "Табакерки" и на сцене МХТ имени Чехова, который тоже возглавлял Табаков.

Художественный театр

В МХТ имени Чехова Табаков пришел в трудное время сразу после кончины Олега Ефремова. МХАТ переживал сложности, его стал забывать зритель. И Табаков, для которого одним из главных показателей всегда являлась востребованность театра, сумел перебороть эту ситуацию.

Он шел напролом, не очень заботясь, будет ли это одобрено критикой и театралами. И начал со спектакля, который был как бы не в русле Художественного — "№ 13"; постановку доверил Машкову. И не ошибся. В театр буквально "повалил" зритель. Билеты невозможно было достать, записывались за месяцы вперед.

Так он развернул публику к театру в Камергерском переулке и победил. Хотя ругали его за это со всех сторон нещадно. Но лед тронулся. И теперь можно было браться за серьезные вещи, прежде всего, за классику. И в репертуаре появились "Белая гвардия", "Господа Головлевы", "Гамлет", "Преступление и наказание".

Табаков очень много читал и то, что ему нравилось из современных авторов — будь то проза или драматургия — старался реализовать в театре. Он приглашал на постановку молодых режиссеров-экспериментаторов: Кирилла Серебренникова, Евгения Писарева, Константина Богомолова. Иногда ошибался, не боялся закрывать спектакли, если считал, что они не стоят того, чтобы на них продавать билеты. И шел дальше.

Он называл себя не художественным руководителем, а менеджером. И главным для него всегда был показатель посещаемости, поэтому каждый сбор труппы накануне нового сезона начинал именно с этих заветных цифр и с гордостью называл эти 98-99%.

Отец родной

Табаков любил всех своих учеников, следил за их судьбой, все они для него были как родные. Он любил делать подарки, без просьб и напоминаний повышал зарплаты, первым в стране придумал выплачивать "родовые", повысил пенсии ветеранам, учредил свою премию, которую вручал "талантам" в разных сферах.

Олег Павлович любил поесть — всегда, на любых совещаниях он был с пакетиком, где что-то съестное, и был рад угостить. Он привык еще со студии подкармливать своих студентов, к которым относился как к своим детям.

Да и своих у него было четверо — старшие Антон и Александра, которые подарили ему уже внуков. В 60 лет — у него родился сын Павел от брака с актрисой Мариной Зудиной — такой вот случился роман между учителем и ученицей, а через десять лет всем на зависть появилась дочь Мария. Вот так он доказывал свою состоятельность по всем статьям.