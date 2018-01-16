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    Культура

    Легендарная киноактриса перенесла операцию по удалению раковой опухоли

    (обновлено: )70201
    По словам американской актрисы Джейн Фонды, ей недавно удалили раковую опухоль на губе. В 2010 году Фонда уже перенесла одну операцию по удалению опухоли, когда врачи обнаружили у нее рак груди.
    79-летняя Джейн Фонда
    townandcountrymag.com

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Американская актриса Джейн Фонда рассказала, что недавно перенесла операцию по удалению раковой опухоли на губе.

    79-летняя Джейн Фонда
    townandcountrymag.com
    "Я не боюсь умереть". 79-летняя Джейн Фонда без ретуши на обложке журнала

    "Просто хочу объяснить, почему на мне пластырь. Мне недавно удалили раковую опухоль на губе. Я думала, все заживет до того, как я приду сюда, но ничего страшного", — заявила актриса в интервью на телепередаче BUILD Series.

    В 2010 году Фонда уже перенесла одну операцию по удалению опухоли, когда врачи обнаружили у нее рак груди.

    Американская актриса, писательница и активистка Джейн Фонда является многократным лауреатом премий "Оскар", "Золотой глобус" и "Эмми". Восьмидесятилетняя актриса прославилась ролями в фильмах "Возвращение домой", "Клют", "Джулия" и многими другими.

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