Легендарная киноактриса перенесла операцию по удалению раковой опухоли

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Американская актриса Джейн Фонда рассказала, что недавно перенесла операцию по удалению раковой опухоли на губе.

"Просто хочу объяснить, почему на мне пластырь. Мне недавно удалили раковую опухоль на губе. Я думала, все заживет до того, как я приду сюда, но ничего страшного", — заявила актриса в интервью на телепередаче BUILD Series.

В 2010 году Фонда уже перенесла одну операцию по удалению опухоли, когда врачи обнаружили у нее рак груди.

Американская актриса, писательница и активистка Джейн Фонда является многократным лауреатом премий "Оскар", "Золотой глобус" и "Эмми". Восьмидесятилетняя актриса прославилась ролями в фильмах "Возвращение домой", "Клют", "Джулия" и многими другими.