Фильм Misconduct (в русском переводе "Хуже, чем ложь") демонстрировался в пяти кинотеатрах, таким образом, выручка в каждом из них составила в среднем 19,4 фунта. В среднем картину посмотрели четыре человека на кинотеатр.
В сети появился первый трейлер фильма "Хуже, чем ложь" режиссера Шинтаро Шимосава с Энтони Хопкинсом и Аль Пачино в главных ролях, сообщает The Film Stage. Это первая картина, в которой Хопкинс и Аль Пачино снимаются вместе.
Американский актер Аль Пачино (Al Pacino), настоящее имя Альфредо Джеймс Пачино (Alfredo James Pacino) родился 25 апреля 1940 года в Нью-Йорке, США. Дедушка и бабушка Пачино родом из Корлеоне (Сицилия, Италия).
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".