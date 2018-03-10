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    Аль Пачино

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Аль Пачино в компании возлюбленной Люсилы Солы
    Аль Пачино отметил свое 77-летие в компании 37-летней возлюбленной
    18:49 27.04.2017
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    По данным СМИ, известный актер, который до этого ни разу не был женат, живет с Солой в гражданском браке. Аль Пачино состоит в отношениях с аргентинской актрисой уже семь лет.
    Энтони Хопкинс
    В Британии фильм с Аль Пачино и Хопкинсом собрал в прокате всего 97 фунтов
    23:17 07.06.2016
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    Фильм Misconduct (в русском переводе "Хуже, чем ложь") демонстрировался в пяти кинотеатрах, таким образом, выручка в каждом из них составила в среднем 19,4 фунта. В среднем картину посмотрели четыре человека на кинотеатр.
    Вышел трейлер фильма с Пачино и Хопкинсом
    Вышел трейлер фильма с Пачино и Хопкинсом 
    20:08 18.12.2015
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    В сети появился первый трейлер фильма "Хуже, чем ложь" режиссера Шинтаро Шимосава с Энтони Хопкинсом и Аль Пачино в главных ролях, сообщает The Film Stage. Это первая картина, в которой Хопкинс и Аль Пачино снимаются вместе.
    71-й Венецианский международный кинофестиваль. День четвертый
    Аль Пачино отмечает в субботу 75-летие
    03:39 25.04.2015
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    Американский актер Аль Пачино (Al Pacino), настоящее имя Альфредо Джеймс Пачино (Alfredo James Pacino) родился 25 апреля 1940 года в Нью-Йорке, США. Дедушка и бабушка Пачино родом из Корлеоне (Сицилия, Италия).
    Аль Пачино на премьере его последнего фильма Дэнни Коллинз
    Аль Пачино на премьере фильма Danny Collins 
    16:49 19.03.2015
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    Аль Пачино посетил премьеру фильма Danny Collins, в котором он играет главную роль.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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