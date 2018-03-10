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    день рождения

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 23
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    Ким Чен Ын. Архивное фото
    В Южной Корее по голосу Ким Чен Ына выявили проблемы со здоровьем
    03:11 08.01.2018
    218Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Анализируя вибрацию, шумы и амплитуду в произношении ряда согласных звуков лидером КНДР, ученый Чо Дон Ука утверждает, что у Ким Чен Ына "скорее могут быть проблемы с почками, нежели с сердцем или легкими".
    Энтони Хопкинс
    Легенда Голливуда отмечает 80-летие в воскресенье
    00:43 31.12.2017
    217
    Творчество актера, режиссера и композитора Энтони Хопкинса было отмечено многими кинематографическими наградами. Он лауреат премий "Оскар" (1992), BAFTA (1973, 1992, 1994, 2008), "Золотой глобус" (2006) и других.
    Бриджит Бардо
    Красота, неподвластная времени. Секс-символ эпохи Брижит Бардо 
    15:42 28.09.2017
    1942
    Женщина, ставшая секс-символом целой эпохи, 28 сентября празднует 82-й день рождения. В детстве она считала себя уродливой, а в школе была двоечницей.
    Элина Свитолина
    Свитолина отметила день рождения в Монако
    08:37 13.09.2017
    315
    В Instagram третья ракетка мира и лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина разметила фото, где видно, что она летает на вертолете над княжеством Монако.
    Ричард Гир
    Секс-символ Голливуда отмечает 68-летие 
    15:30 31.08.2017
    545
    Символ аристократичности, богатства, мужества и элегантности, американский актер Ричард Гир, отметил 68-летие. Популярный актер вырос на ферме и был пятым ребенком в семье.
    День рождения Шерлока Холмса в Риге. Архивное фото
    В Риге отметили день рождения Шерлока Холмса
    01:51 09.01.2017
    102
    Улицы Риги вновь заполнились настоящими джентльменами и леди, двойниками великого Холмса и его верного друга-коллеги доктора Ватсона, а также другими яркими героями знаменитых романов Артура Конан Дойла.
    Певец Дима Билан
    Певцу Диме Билану - 35 лет 
    21:19 24.12.2016
    184
    В субботу Диме Билану, российскому певцу, который стал первым певцом от Российской Федерации, победившим на конкурсе песни Евровидение, исполняется 35 лет.
    Папа Римский отпраздновал день рождения, пригласив на обед бездомных. Видео
    Папа Римский отпраздновал день рождения, пригласив на обед бездомных 
    01:42 18.12.2016
    116
    Папа Римский Франциск по случаю своего 80-летнего юбилея, который он отмечал в субботу, пригласил на завтрак восемь бездомных - двух женщин и шесть мужчин.
    Ляшко в своем стиле поздравил Тимошенко с днем рождения. Видео
    Ляшко своеобразно поздравил Тимошенко с днем рождения 
    05:31 28.11.2016
    3617
    Лидер парламентской фракции "Радикальная партия" Олег Ляшко своеобразно поздравил лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко с днем рождения. По его словам, Тимошенко следует уйти на пенсию.
    Федор Михайлович Достоевский
    Биография писателя Федора Достоевского. Справка
    14:10 11.11.2016
    946
    Великий русский писатель Федор Михайлович Достоевский родился 11 ноября (30 октября по старому стилю) 1821 года в Москве. 9 февраля (28 января по старому стилю) 1881 года Федор Достоевский скончался в Санкт-Петербурге.
    Президент РФ Владимир Путин
    Путин отпразднует 64-летие в кругу родных и друзей
    01:24 07.10.2016
    627
    По информации пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, в этом году президент России Владимир Путин будет отмечать персональный праздник в кругу родных, близких и друзей.
    Концерт Стинга в Москве
    Британский певец Стинг отмечает в воскресенье 65-летие
    03:41 02.10.2016
    186
    Стинг (Гордон Меттью Самнер) – многократный лауреат премии "Грэмми" (две – до 1980, 1980, 1981 – две, 1983 – четыре, 1986, 1987, 1991, 1993 – две, 1999 – две, 2000, 2003).
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Прошел тихо, почти незаметно. Соцсети: с днем рождения, ПАП
    19:41 26.09.2016
    1699
    Ужасная трагедия в Днере затмила собой небольшое, но знаменательное событие — День рождения президента. Петру Порошенко исполнился 51 год. Какими словами поздравили главу государства украинцы в соцсетях?
    Иван Франко
    Украина отмечает 160 лет со дня рождения Ивана Франко
    16:55 27.08.2016
    196
    На своей странице в Facebook президент Украины Петр Порошенко призвал украинцев гордиться гениальным писателем и поэтом Иваном Франко, 160 лет со дня рождения которого исполняется сегодня.
    Прем Тинсуланон
    Таиланд - это он. Прем Тинсуланон отметил 96-летие
    09:39 27.08.2016
    376
    Таиландская оппозиция считает Према Тинсуланона "закулисным организатором" военных переворотов 2006 и 2014 года, однако никаких доказательств его роли в этих событиях нигде опубликовано не было.
    Рональд Рейган. Архивное фото
    Сто пять лет назад родился 40-й президент США Рональд Рейган
    04:44 06.02.2016
    140
    40-й президент США Рональд Уилсон Рейган (Ronald Wilson Reagan) родился 6 февраля 1911 года в Тампико, штат Иллинойс (США). Его родители были потомками ирландских, шотландских и английских переселенцев.
    Кинорежиссер Алла Сурикова
    Режиссер Алла Сурикова отмечает в пятницу 75-летие
    00:01 06.11.2015
    197
    Режиссер, сценарист и продюсер Алла Ильинична (Исааковна) Сурикова родилась 6 ноября 1940 года в Киеве. В 1965 году окончила филологический факультет Киевского университета, в 1973 году - Высшие режиссерские курсы (мастерская Георгия Данелия).
    Диего Марадона. Архивное фото
    Фальшивый аккаунт Марадоны появился в соцсети в день его рождения
    05:42 31.10.2015
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    Микроблог якобы Марадоны начал собирать сотни приветствий и поздравлений с 55-летием в адрес экс-капитана сборной Аргентины, пока в ситуацию не вмешалась его старшая дочь Далма.
    Петр Порошенко с женой Мариной
    Петр Порошенко. Ничего личного – только бизнес
    16:24 26.09.2015
    2008
    Сегодня, 26 сентября, свой 50-летний юбилей отмечает президент Украины Петр Порошенко. РИА Новости Украина предлагает проследить путь главы государства от школьной скамьи до политических высот.
    Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
    Лукашенко отмечает день рождения
    14:39 30.08.2015
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    Поздравляя Лукашенко с днем рождения, Дмитрий Медведев отметил, что благодаря усилиям главы Белоруссии реализуются масштабные программы в рамках Союзного государства.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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