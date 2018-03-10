Анализируя вибрацию, шумы и амплитуду в произношении ряда согласных звуков лидером КНДР, ученый Чо Дон Ука утверждает, что у Ким Чен Ына "скорее могут быть проблемы с почками, нежели с сердцем или легкими".
Творчество актера, режиссера и композитора Энтони Хопкинса было отмечено многими кинематографическими наградами. Он лауреат премий "Оскар" (1992), BAFTA (1973, 1992, 1994, 2008), "Золотой глобус" (2006) и других.
Улицы Риги вновь заполнились настоящими джентльменами и леди, двойниками великого Холмса и его верного друга-коллеги доктора Ватсона, а также другими яркими героями знаменитых романов Артура Конан Дойла.
Великий русский писатель Федор Михайлович Достоевский родился 11 ноября (30 октября по старому стилю) 1821 года в Москве. 9 февраля (28 января по старому стилю) 1881 года Федор Достоевский скончался в Санкт-Петербурге.
Ужасная трагедия в Днере затмила собой небольшое, но знаменательное событие — День рождения президента. Петру Порошенко исполнился 51 год. Какими словами поздравили главу государства украинцы в соцсетях?
40-й президент США Рональд Уилсон Рейган (Ronald Wilson Reagan) родился 6 февраля 1911 года в Тампико, штат Иллинойс (США). Его родители были потомками ирландских, шотландских и английских переселенцев.
Режиссер, сценарист и продюсер Алла Ильинична (Исааковна) Сурикова родилась 6 ноября 1940 года в Киеве. В 1965 году окончила филологический факультет Киевского университета, в 1973 году - Высшие режиссерские курсы (мастерская Георгия Данелия).
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".