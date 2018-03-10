Творчество актера, режиссера и композитора Энтони Хопкинса было отмечено многими кинематографическими наградами. Он лауреат премий "Оскар" (1992), BAFTA (1973, 1992, 1994, 2008), "Золотой глобус" (2006) и других.
Фильм Misconduct (в русском переводе "Хуже, чем ложь") демонстрировался в пяти кинотеатрах, таким образом, выручка в каждом из них составила в среднем 19,4 фунта. В среднем картину посмотрели четыре человека на кинотеатр.
В сети появился первый трейлер фильма "Хуже, чем ложь" режиссера Шинтаро Шимосава с Энтони Хопкинсом и Аль Пачино в главных ролях, сообщает The Film Stage. Это первая картина, в которой Хопкинс и Аль Пачино снимаются вместе.
Британский и американский актер, режиссер и композитор Энтони Хопкинс, полное имя Филип Энтони Хопкинс, родился 31 декабря 1937 года в Мэргеме, пригороде Порт-Толбота в Уэльсе в Великобритании в семье пекарей.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".