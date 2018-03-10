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    Энтони Хопкинс

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Энтони Хопкинс
    Легенда Голливуда отмечает 80-летие в воскресенье
    00:43 31.12.2017
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    Творчество актера, режиссера и композитора Энтони Хопкинса было отмечено многими кинематографическими наградами. Он лауреат премий "Оскар" (1992), BAFTA (1973, 1992, 1994, 2008), "Золотой глобус" (2006) и других.
    Энтони Хопкинс
    В Британии фильм с Аль Пачино и Хопкинсом собрал в прокате всего 97 фунтов
    23:17 07.06.2016
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    Фильм Misconduct (в русском переводе "Хуже, чем ложь") демонстрировался в пяти кинотеатрах, таким образом, выручка в каждом из них составила в среднем 19,4 фунта. В среднем картину посмотрели четыре человека на кинотеатр.
    Вышел трейлер фильма с Пачино и Хопкинсом
    Вышел трейлер фильма с Пачино и Хопкинсом 
    20:08 18.12.2015
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    В сети появился первый трейлер фильма "Хуже, чем ложь" режиссера Шинтаро Шимосава с Энтони Хопкинсом и Аль Пачино в главных ролях, сообщает The Film Stage. Это первая картина, в которой Хопкинс и Аль Пачино снимаются вместе.
    Энтони Хопкинс
    Энтони Хопкинс отмечает 75-летний юбилей
    13:09 31.12.2012
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    Британский и американский актер, режиссер и композитор Энтони Хопкинс, полное имя Филип Энтони Хопкинс, родился 31 декабря 1937 года в Мэргеме, пригороде Порт-Толбота в Уэльсе в Великобритании в семье пекарей.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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