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    прокат

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Афиша фильма Киборги
    "Киборги" побили рекорд кассовых сборов за выходные, собрав более 8 млн грн
    15:56 11.12.2017
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    По информации главы Госкино Филиппа Ильенко, за первый уикенд проката фильм режиссера Ахтема Сеитаблаева "Киборги" собрал 8,186 млн гривен, новый рекорд для национальных фильмов в отечественном прокате по кассовым сборам.
    Афиша фильма Киборги
    В Черновцах кинотеатры отказались брать "Киборгов" в прокат
    16:49 08.12.2017
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    По словам продюсера фильма "Киборги" Иванны Дядюры, не все кинотеатры откликаются на предложение пустить в прокат сложную военную драму про бои в Донецком аэропорту.
    Доменная печь. Архивное фото
    Еврокомиссия ввела антидемпинговую пошлину на листовой прокат "Метинвеста"
    16:27 06.10.2017
    163Украина-ЕС. Соглашение об ассоциации и заявление Юнкера
    В результате расследования в Еврокомиссии установили, что "Метинвест" поставлял свою продукцию с демпинговой маржей в 14%. При этом антидемпинговые меры коснулись не только Украины - пошлины были введены для продукции из России, Ирана и Бразилии.
    Кинотеатр Жовтень в Киеве
    В Госкино сообщили, сколько украинских фильмов выйдут в прокат в 2017
    12:34 31.08.2017
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    По словам главы Госкино Филиппа Ильенко, украинские картины в прокате уже начали конкурировать друг с другом, из-за этого премьеры пришлось растянуть до начала следующего года.
    Энтони Хопкинс
    В Британии фильм с Аль Пачино и Хопкинсом собрал в прокате всего 97 фунтов
    23:17 07.06.2016
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    Фильм Misconduct (в русском переводе "Хуже, чем ложь") демонстрировался в пяти кинотеатрах, таким образом, выручка в каждом из них составила в среднем 19,4 фунта. В среднем картину посмотрели четыре человека на кинотеатр.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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