Лента получила название "Однажды в Голливуде". Действие фильма будет происходить в 1969 году, а сюжет будет строиться вокруг секты серийного убийцы Чарльза Мэнсона и убийства Шэрон Тейт, супруги режиссера Романа Полански.
Продюсером фильма, основанного на книге Уолтера Айзексона "Леонардо Да Винчи", выступит сам Леонардо Ди Каприо. Как отмечается, торги на получение прав на экранизацию книги выиграла компания Paramount у Universal за "семизначную сумму".
На церемонию вручения собрались знаменитости самого разного уровня - Клинт Иствуд, Кейт Хадсон, Леонардо Ди Каприо, Бен Кингсли, Энди МакДауэлл, Эдди Мерфи, Лесли Манн, Сьюзен Сарандон и многие другие.
Мировая премьера "До потопа" состоится 30 октября. В съемках также приняли участие Папа Римский Франциск, президент США Барак Обама, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, а также глава компаний SpaceX и Tesla Элон Маск.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Лента получила название "Однажды в Голливуде". Действие фильма будет происходить в 1969 году, а сюжет будет строиться вокруг секты серийного убийцы Чарльза Мэнсона и убийства Шэрон Тейт, супруги режиссера Романа Полански.