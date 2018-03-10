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Лента получила название "Однажды в Голливуде". Действие фильма будет происходить в 1969 году, а сюжет будет строиться вокруг секты серийного убийцы Чарльза Мэнсона и убийства Шэрон Тейт, супруги режиссера Романа Полански.