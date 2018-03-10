наверх
10.03.201809:29
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Леонардо Ди Каприо

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 64
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Актер Брэд Питт
    Тарантино снимает новый фильм с Брэдом Питтом и Ди Каприо в главных ролях
    12:20 01.03.2018
    169
    Лента получила название "Однажды в Голливуде". Действие фильма будет происходить в 1969 году, а сюжет будет строиться вокруг секты серийного убийцы Чарльза Мэнсона и убийства Шэрон Тейт, супруги режиссера Романа Полански.
    Леонардо Ди Каприо на премии Оскар-2016
    Кэмерон рассказал, зачем убил героя Ди Каприо в "Титанике"
    13:00 27.11.2017
    445
    Знаменитый режиссер лично тестировал в воде дверь, на которой должна была спастись героиня Кейт Уинслет, однако судьбу героев решил сценарий.
    У Ди Каприо новый роман: откровенные фото модели 
    10:36 02.11.2017
    2307
    СМИ активно обсуждают новую возлюбленную американского актера Леонардо Ди Каприо - модель Джульетт Перкинс. По данным медиа, парочку встретили у одного из ночных клубов Лос-Анджелеса.
    Украинская модель, покорившая сердце Ди Каприо 
    12:02 23.10.2017
    1447
    Не так давно известный голливудский актер Леонардо Ди Каприо был замечен в компании украинской модели Алины Байковой. Пока наверняка не известно, какие же отношения связывают пару.
    Леонардо Ди Каприо с украинской моделью Алиной Байковой
    Звезду Голливуда застукали с украинской моделью
    10:41 19.10.2017
    2463
    По информации американских СМИ, новой девушкой оскароносного актера Леонардо Ди Каприо стала известная украинская модель Алина Байкова.
    Леонардо Ди Каприо
    Ди Каприо сыграет главную роль в фильме про Рузвельта
    14:40 27.09.2017
    43
    По информации СМИ, продюсером картины выступит сам Ди Каприо совместно со Скорсезе, а также с голливудским актером и продюсером Чаком Пачеко. Сценарий к картине напишет Скотт Блум.
    Леонардо Ди Каприо
    Фонд Ди Каприо выделил рекордную сумму на защиту окружающей среды
    19:52 20.09.2017
    149
    Средства в виде грантов будут распределены между сотней организаций, которые занимаются защитой дикой природы, морскими заповедниками и программами, связанными с климатическими изменениями.
    Надоели блондинки. Новой избранницей Ди Каприо стала 23-летняя модель 
    12:45 21.08.2017
    2206
    Двадцатитрехлетняя модель Лорена Рэй стала новой избранницей голливудского актера Леонардо Ди Каприо. Девушка родилась в немецком городе Дипхольц. Подробнее смотрите в фоторепортаже.
    Леонардо Ди Каприо
    Ди Каприо сыграет главную роль в фильме о Да Винчи
    21:14 13.08.2017
    148
    Продюсером фильма, основанного на книге Уолтера Айзексона "Леонардо Да Винчи", выступит сам Леонардо Ди Каприо. Как отмечается, торги на получение прав на экранизацию книги выиграла компания Paramount у Universal за "семизначную сумму".
    Леонардо Ди Каприо
    Во Франции продается ужин с Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет
    15:47 26.07.2017
    117
    На церемонии выступит обладатель премии "Грэмми" Ленни Кравиц, аукцион будет вести Симон Де Пюри. Среди предложенных лотов также имеются произведения искусства.
    Довольный Ди Каприо с мусорным пакетом
    Мусорный пакет вместо сумки: новый тренд от Ди Каприо
    13:03 19.07.2017
    653
    На снимке видно, как из-за тяжести содержимого пакета шорты голливудского актера Леонардо Ди Каприо сползли вниз. Однако он при этом выглядел совершенно беззаботно.
    Израильская модель Бар Рафаэли
    Беременная экс-подружка Ди Каприо опубликовала "горячий" снимок в бикини
    10:00 06.07.2017
    1700
    Известная израильская модель Бар Рафаэли и ее 42-летний супруг бизнесмен Ади Эзра готовятся к рождению второго ребенка.
    Леонардо Ди Каприо
    Ди Каприо передал следователям подаренного ему "Оскара"
    03:40 16.06.2017
    572
    Минюст США обвинил продюсерскую компанию Red Granite Pictures в привлечении похищенных из фонда средств для создания фильма "Волк с Уолл-стрит" с участием Ди Каприо.
    Актер Леонардо Ди Каприо вручает Оскар Эмме Стоун в номинации Лучшая актриса
    Киноманы считают, что путаницу на "Оскаре" устроил ди Каприо - СМИ
    16:25 27.02.2017
    313"Оскар-2017". Победители
    По мнению любителей кино, Леонардо ди Каприо мог случайно положить карточку с именем Стоун и названием фильма "Ла-ла ленд" за кулисами или случайно отдать ее продюсеру.
    Церемония награждения Hollywood Film Awards-2016
    Церемония награждения Hollywood Film Awards-2016 
    23:43 07.11.2016
    165
    На церемонию вручения собрались знаменитости самого разного уровня - Клинт Иствуд, Кейт Хадсон, Леонардо Ди Каприо, Бен Кингсли, Энди МакДауэлл, Эдди Мерфи, Лесли Манн, Сьюзен Сарандон и многие другие.
    Актер Леонардо Ди Каприо
    Фильм Леонардо Ди Каприо об изменении климата стал хитом
    14:19 31.10.2016
    245
    На YouTube-канале National Geographic был обнародован документальный фильм Леонардо Ди Каприо о проблеме изменений климата. Всего за сутки лента стала хитом сети, собрав более миллиона просмотров.
    Актер Леонардо Ди Каприо. Архивное фото
    Ди Каприо предложили уйти с поста посла ООН
    22:51 15.10.2016
    208
    Как заявил директор фонда Бруно Мансера Лукас Стаумэнн, речь идет о связях Леонардо Ди Каприо с бизнесменами Ризой Азизом и Лю Тэцзао, которые замешаны в скандале 1MDB.
    Обама и ди Каприо призвали снизить температуру на планете. Видео
    Обама и Леонардо Ди Каприо призвали снизить температуру на планете 
    08:48 04.10.2016
    148
    Как отмечается, уже около миллиарда человек живет в полной зависимости от дождей особых типов. В Гималаях снежный покров достиг опасно низких значений.
    Документальный фильм с участием Леонардо Ди Каприо. Видео
    Ди Каприо снялся в документальном фильме об изменениях климата на Земле 
    06:58 30.09.2016
    165
    Мировая премьера "До потопа" состоится 30 октября. В съемках также приняли участие Папа Римский Франциск, президент США Барак Обама, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, а также глава компаний SpaceX и Tesla Элон Маск.
    Леонардо Ди Каприо на премии Оскар-2016
    Ди Каприо продает еще один особняк в Калифорнии – СМИ
    23:28 26.09.2016
    87
    Как сообщают СМИ, обладатель "Оскара" принял решение продать еще один особняк – в долине Сан-Фернандо, округ Лос-Анджелес. За дом Ди Каприо просит 2,395 миллиона долларов.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Актер Брэд Питт
    Тарантино снимает новый фильм с Брэдом Питтом и Ди Каприо в главных ролях
    12:20 01.03.2018
    169
    Лента получила название "Однажды в Голливуде". Действие фильма будет происходить в 1969 году, а сюжет будет строиться вокруг секты серийного убийцы Чарльза Мэнсона и убийства Шэрон Тейт, супруги режиссера Романа Полански.
    Все теги

    Персоны