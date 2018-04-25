наверх
25.04.201813:12
Курсы валют НБУ
  • USD26.18+ 0.05
  • EUR31.97- 0.00
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Молодость и бесстыдство: чем прелестна горячая подружка Ди Каприо

    (обновлено: )70601
    instagram.com/camimorrone
    instagram.com/camimorrone
    instagram.com/camimorrone
    instagram.com/camimorrone
    instagram.com/camimorrone
    instagram.com/camimorrone
    instagram.com/camimorrone
    instagram.com/camimorrone
    instagram.com/camimorrone
    instagram.com/camimorrone
    instagram.com/camimorrone
    instagram.com/camimorrone
    instagram.com/camimorrone
    instagram.com/camimorrone
    instagram.com/camimorrone

    Рекомендуем

    Сажающие дуб Трамп и Макрон превратились в мем13:12 25.04.2018
    Актер Аль Пачино"Крестному отцу" Голливуда исполнилось 7812:03 25.04.2018
    Прощание с актрисой Ниной ДорошинойВ Москве простились со звездой фильма "Любовь и голуби"16:31 24.04.2018
    Почему я красивый такой. Забавные животные после стрижки15:04 24.04.2018
    Сеть шокировал новый тренд: борода снизу14:29 24.04.2018
    Огнеопасна! Жаркая модель из Германии покорила интернет12:21 24.04.2018
    Котики против всего мира: художник превратил кошек в Годзиллу11:19 24.04.2018
    Наезд фургона на толпу людей в КанадеАтака в Канаде: безжалостный водитель давил пешеходов на тротуаре10:34 24.04.2018
    Строительство автомобильных подходов к мосту через Керченский проливСтроительство автомобильных подходов к мосту в Крым08:37 24.04.2018
    Все фотоленты

    Модель и начинающая актриса Камила Морроне стала известна широкой публике благодаря своей связи с голливудской звездой Леонардо Ди Каприо. Он и до этого отдавал предпочтение девушкам, которые значительно моложе его и при этом отличаются модельной внешностью и соблазнительными формами.

    Впервые Камиллу и Леонардо папарацци заметили осенью 2017 года, а недавно они появились на публике в Лос-Анджелесе.

    Смотрите также: "Крестному отцу" Голливуда исполнилось 78

    Морроне к тому же является падчерицей еще одного знаменитого актера — Аль Пачино. Последние десять лет он живет в гражданском браке с матерью Камиллы — аргентинкой Люсией Морроне.

    Ранее Ди Каприо связывали отношения с американской моделью Джульетт Перкинс. Еще одна его подруга — модель Нина Агдал — недавно рассказала, что модный журнал отказался сотрудничать с ней из-за полноты.

    Смотрите также: Огнеопасна! Жаркая модель из Германии покорила интернет

    Ссылки по теме:
    Теги: