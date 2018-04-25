Молодость и бесстыдство: чем прелестна горячая подружка Ди Каприо

Модель и начинающая актриса Камила Морроне стала известна широкой публике благодаря своей связи с голливудской звездой Леонардо Ди Каприо. Он и до этого отдавал предпочтение девушкам, которые значительно моложе его и при этом отличаются модельной внешностью и соблазнительными формами.

Впервые Камиллу и Леонардо папарацци заметили осенью 2017 года, а недавно они появились на публике в Лос-Анджелесе.

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Морроне к тому же является падчерицей еще одного знаменитого актера — Аль Пачино. Последние десять лет он живет в гражданском браке с матерью Камиллы — аргентинкой Люсией Морроне.

Ранее Ди Каприо связывали отношения с американской моделью Джульетт Перкинс. Еще одна его подруга — модель Нина Агдал — недавно рассказала, что модный журнал отказался сотрудничать с ней из-за полноты.

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