"Крестному отцу" Голливуда исполнилось 78

В среду исполняется 78 лет великому актеру Аль Пачино. Кинозвезда появилась на свет в семье италоамериканцев, а его малой родиной стал бандитский Гарлем.

Карьеру Пачино начал на театральных подмостках небольших нью-йоркских театров в конце 1960-х, а эпизодические роли в кино были для него скорее подработкой.

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В 1971-м, после первой большой роли в фильме "Паника в Нидл-Парке", его увидел Фрэнсис Форд Коппола, который пригласил молодого артиста в свою экранизацию романа Марио Пьюзо "Крестный отец".

После премьеры киноромана Пачино проснулся знаменитым и до настоящего времени занимает достойное место в пантеоне голливудских небожителей, не прекращая постоянно и много работать.