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    Фотоленты

    "Крестному отцу" Голливуда исполнилось 78

    (обновлено: )151
    Актер Аль Пачино
    Актер Аль Пачино
    Актер Аль Пачино
    Актер Аль Пачино
    Актер Аль Пачино
    Актер Аль Пачино
    Актер Аль Пачино
    Актер Аль Пачино
    Актер Аль Пачино
    Актер Аль Пачино
    Актер Аль Пачино
    Актер Аль Пачино
    Актер Аль Пачино
    Актриса Линн Колинз и актер аль Пачино
    Актеры Джордж Клуни и Аль Пачино
    Актер Аль Пачино
    Актеры Аль Пачино и Роберт Де Ниро
    Актер Аль Пачино
    Актер Аль Пачино
    Актер Аль Пачино
    Актер Аль Пачино
    Актер Аль Пачино
    Актер Аль Пачино
    Актер Аль Пачино
    Актер Аль Пачино
    Актер Аль Пачино
    Кадр из фильма
    Актер Аль Пачино
    Кадр из фильма
    Актер Аль Пачино
    Кадр из фильма
    Актер Аль Пачино
    Кадр из фильма
    Актер Аль Пачино
    Кадр из фильма
    Актер Аль Пачино
    Кадр из фильма
    Актер Аль Пачино
    Кадр из фильма
    Актер Аль Пачино
    JEWEL SAMAD / AFP
    Актер Аль Пачино
    GIUSEPPE CACACE / AFP
    Актер Аль Пачино
    GIUSEPPE CACACE / AFP
    Актер Аль Пачино
    ALBERTO PIZZOLI / AFP
    Актер Аль Пачино
    VALERIE MACON / AFP
    Актер Аль Пачино
    MAX NASH / AFP
    Актриса Линн Колинз и актер аль Пачино
    CARL DE SOUZA / AFP
    Актеры Джордж Клуни и Аль Пачино
    GABRIEL BOUYS / AFP
    Актер Аль Пачино
    LEE CELANO / AFP
    Актеры Аль Пачино и Роберт Де Ниро
    MATT CAMPBELL / AFP
    AFP Photo Jim RUYMEN/jr
    Актер Аль Пачино
    TIM SLOAN / AFP
    Актер Аль Пачино
    ANDRE DURAND / AFP
    Актер Аль Пачино
    HAL GARB / AFP
    Актер Аль Пачино
    Актер Аль Пачино
    Актер Аль Пачино
    TIZIANA FABI / AFP
    GABRIEL BOUYS / AFP
    Актер Аль Пачино
    TIZIANA FABI / AFP
    Актер Аль Пачино
    TIZIANA FABI / AFP
    Актер Аль Пачино
    CHRIS KLEPONIS / AFP

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    В среду исполняется 78 лет великому актеру Аль Пачино. Кинозвезда появилась на свет в семье италоамериканцев, а его малой родиной стал бандитский Гарлем.

    Карьеру Пачино начал на театральных подмостках небольших нью-йоркских театров в конце 1960-х, а эпизодические роли в кино были для него скорее подработкой.

    Смотрите также: Молодость и бесстыдство: чем прелестна горячая подружка Ди Каприо

    В 1971-м, после первой большой роли в фильме "Паника в Нидл-Парке", его увидел Фрэнсис Форд Коппола, который пригласил молодого артиста в свою экранизацию романа Марио Пьюзо "Крестный отец".

    После премьеры киноромана Пачино проснулся знаменитым и до настоящего времени занимает достойное место в пантеоне голливудских небожителей, не прекращая постоянно и много работать.

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