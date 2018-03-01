Тарантино снимает новый фильм с Брэдом Питтом и Ди Каприо в главных ролях

1 / 2 VALERIE MACON / AFP ANGELA WEISS / AFP

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо играют главные роли в новой картине Квентина Тарантино, сообщает Variety со ссылкой на Sony Pictures.

Лента получила название "Однажды в Голливуде". Действие фильма будет происходить в 1969 году, а сюжет будет строиться вокруг секты серийного убийцы Чарльза Мэнсона и убийства Шэрон Тейт, супруги режиссера Романа Полански.

Ди Каприо сыграет бывшего актера телесериала Рика Далтона, а Питт — его каскадера Клиффа Бута. Оба героя не могут найти себе места и не узнают Голливуд. По сюжету, соседкой Далтона окажется Тейт.

Тарантино признался, что писал сценарий нового фильма пять лет.

"Я безумно рад рассказать эту историю о Лос-Анджелесе и о Голливуде, который больше не существует. И я не могу быть более счастлив от того, что Ди Каприо и Питт стали частью команды и сыграют Рика и Клиффа", — заявил режиссер.

Фильм выйдет на экраны 9 августа 2019 года — ровно 50 лет спустя со дня убийства Шэрон Тейт членами секты Мэнсона.

Ранее сообщалось, что Тарантино получил именную звезду на голливудской Аллее Славы в Лос-Анджелесе. По его словам, он был удивлен, узнав, что его звезда расположена возле Китайского театра.