Лента получила название "Однажды в Голливуде". Действие фильма будет происходить в 1969 году, а сюжет будет строиться вокруг секты серийного убийцы Чарльза Мэнсона и убийства Шэрон Тейт, супруги режиссера Романа Полански.
Американский кинорежиссер Квентин Тарантино поведал публике Каннского кинофестиваля, что хочет превратить свой фильм "Джанго освобожденный" в телесериал, сообщает в субботу информационный портал USAToday.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Лента получила название "Однажды в Голливуде". Действие фильма будет происходить в 1969 году, а сюжет будет строиться вокруг секты серийного убийцы Чарльза Мэнсона и убийства Шэрон Тейт, супруги режиссера Романа Полански.