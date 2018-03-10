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    Квентин Тарантино

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
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    Актер Брэд Питт
    Тарантино снимает новый фильм с Брэдом Питтом и Ди Каприо в главных ролях
    12:20 01.03.2018
    170
    Лента получила название "Однажды в Голливуде". Действие фильма будет происходить в 1969 году, а сюжет будет строиться вокруг секты серийного убийцы Чарльза Мэнсона и убийства Шэрон Тейт, супруги режиссера Романа Полански.
    Квентин Тарантино. Архивное фото
    Тарантино признался, что знал о "неподобающем поведении" Вайнштейна
    04:58 20.10.2017
    189Секс-скандал в Голливуде. Вайнштейн, Спейси, Стоун...
    Знаменитый американский режиссер сожалеет, что "не взял на себя ответственность за то, что слышал" относительно неподобающего поведения продюсера Харви Вайнштейна.
    Тарантино получил звезду на Аллее славы в Голливуде. Видео
    Тарантино получил звезду на голливудской Аллее Славы 
    14:05 22.12.2015
    94
    Американский режиссер Квентин Тарантино получил именную звезду на голливудской Аллее Славы в Лос-Анджелесе. По его словам, он был удивлен, узнав, что его звезда расположена возле Китайского театра.
    Квентин Тарантино
    Полиция США: Тарантино никогда не был в тюрьме, несмотря на его заявления
    09:05 30.11.2015
    159
    Режиссер несколько раз рассказывал СМИ историю о своем пребывании в тюрьме, а в октябре 2015 года вышел на митинг в Нью-Йорке против жестокости полиции.
    Последствия взрывов в Одессе
    Фотоитоги 12 июня: последствия взрывов в Одессе и резни в Харькове 
    18:42 12.06.2015
    1167
    Ночью около 40 человек устроили кровавую резню в студгородке на улице Отакара Яроша в Харькове. Позже поступили сообщения о нападении на улице Клочковской, которая находится возле студгородка.
    Квентин Тарантино
    Тарантино рассказал, когда перестанет снимать кино
    12:04 11.11.2014
    157
    Режиссер заявил, что после того, как уйдет из киноиндустрии, будет писать пьесы и книги. По мнению Тарантино, режиссура - занятие для молодых людей.
    Ума Турман и Квентин Тарантино
    Ума Турман и Квентин Тарантино – влюбленная пара
    17:32 30.05.2014
    114
    Американский кинорежиссер Квентин Тарантино и его муза Ума Турман теперь официально пара, сообщает сайт Viva.
    Квентин Тарантино во время съемок фильма. Архивное фото
    Тарантино намерен превратить фильм "Джанго освобожденный" в сериал
    12:34 24.05.2014
    16
    Американский кинорежиссер Квентин Тарантино поведал публике Каннского кинофестиваля, что хочет превратить свой фильм "Джанго освобожденный" в телесериал, сообщает в субботу информационный портал USAToday.
    Квентин Тарантино
    СМИ: Тарантино все же снимет вестерн "Гнусная восьмерка"
    15:05 04.02.2014
    25
    Американский режиссер Квентин Тарантино все же вернется к реализации проекта "Гнусная восьмерка", от съемок которого он ранее отказался из-за утечки сценария.
    Квентин Тарантино во время съемок фильма. Архивное фото
    Новым фильмом Квентина Тарантино станет вестерн
    10:36 27.11.2013
    8
    "Мне было очень весело делать "Джанго", и я так сильно люблю вестерны, что теперь, когда я сделал один, позвольте мне снять еще один, ведь я знаю, что делаю", - сказал Тарантино.
    Кадр из фильма Джанго освобожденный
    Кинотеатры Китая отменили показ фильма Тарантино в первый день проката
    13:40 11.04.2013
    10
    Всего ленту в Китае посмотрели 716 человек, кассовые сборы от продажи билетов составили 25 тысяч юаней (около 4 тысяч долларов).
    Режиссер Квентин Тарантино
    Квентину Тарантино исполнилось 50 лет
    14:08 27.03.2013
    127
    Американскому актеру, режиссеру, продюсеру и сценаристу Квентину Тарантино в среду исполняется 50 лет.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Актер Брэд Питт
    Тарантино снимает новый фильм с Брэдом Питтом и Ди Каприо в главных ролях
    12:20 01.03.2018
    170
    Лента получила название "Однажды в Голливуде". Действие фильма будет происходить в 1969 году, а сюжет будет строиться вокруг секты серийного убийцы Чарльза Мэнсона и убийства Шэрон Тейт, супруги режиссера Романа Полански.
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