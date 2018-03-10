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Мировые СМИ пишут об угрозах со стороны КНДР и неразберихе в администрации президента США, анализируют атаку на военнослужащих во Франции, следят за обысками в доме Пола Манафорта и допускают, что Анджелина Джоли и Брэд Питт могут отменить развод.