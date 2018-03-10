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    Брэд Питт (Уильям Бредли)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 59
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    Актер Брэд Питт
    Тарантино снимает новый фильм с Брэдом Питтом и Ди Каприо в главных ролях
    12:20 01.03.2018
    170
    Лента получила название "Однажды в Голливуде". Действие фильма будет происходить в 1969 году, а сюжет будет строиться вокруг секты серийного убийцы Чарльза Мэнсона и убийства Шэрон Тейт, супруги режиссера Романа Полански.
    Брэд Питт попал в ДТП
    Брэд Питт попал в ДТП
    11:42 08.02.2018
    523
    Сам Питт в ДТП не пострадал. На место инцидента прибыл его страховой агент, чтобы оценить ущерб. Актер обсудил причиненные убытки, после чего пожал водителям руки и уехал.
    Актер Брэд Питт на премьере фильма Союзники
    Брэд Питт соблазнил принцессу - СМИ
    16:58 17.11.2017
    1799
    По информации таблоида The Sun, знаменитый актер "съехался" с принцессой Монако Шарлоттой Казираги.
    Анджелина Джоли и Брэд Питт
    СМИ: Анджелина Джоли и Брэд Питт снова вместе
    14:45 04.09.2017
    1503
    По словам биографа пары Яна Гальперина, супруги встретились около семи недель назад в особняке в Беверли-Хиллз: "Они все еще любят друг друга".
    Анджелина Джоли и Бред Питт. Архивное фото
    Французский дизайнер подала в суд на Питта и Джоли
    06:32 18.08.2017
    468
    Дизайнер Одиль Судан заявила, что голливудские знаменитости перестали оплачивать ее многомиллионные счета на реализацию проекта по освещению шато Мираваль.
    Запуск баллистической ракеты КНДР
    О чем пишут в мире: обострение США и КНДР, Питт и Джоли могут отменить развод
    14:33 10.08.2017
    249
    Мировые СМИ пишут об угрозах со стороны КНДР и неразберихе в администрации президента США, анализируют атаку на военнослужащих во Франции, следят за обысками в доме Пола Манафорта и допускают, что Анджелина Джоли и Брэд Питт могут отменить развод.
    Бред Питт и Анджелина Джоли
    "Развод заглох". Питт и Джоли передумали расставаться - СМИ
    18:00 09.08.2017
    441
    Как сообщают близкие к звездной паре источники, в течение последних месяцев Питт и Джоли ничего не сделали, чтобы продвинуть бракоразводный процесс.
    Анджелина Джоли и Бред Питт. Архивное фото
    Джоли и Питт возобновили отношения
    14:21 12.05.2017
    1077
    Брэд Питт признался, что у него "снова есть чувства". По данным СМИ, голливудские актеры держат свои встречи в секрете от детей, поскольку "не хотят смущать".
    Джоли раскрыли детали развода с Питтом
    Джоли раскрыла детали развода с Питтом 
    20:26 20.02.2017
    908
    Известная 41-летняя актриса Анджелина Джоли впервые прокомментировала свое решение о разводе, сообщает Jetsetter со ссылкой на телеканал ВВС.
    Американская актриса Анджелина Джоли. Архивное фото
    Джоли впервые прокомментировала развод с Брэдом Питтом
    14:22 20.02.2017
    554
    Известная актриса отметила, что сейчас все ее внимание сосредоточено на детях: 15-летнем Мэддоксе, 13-летнем Паксе, 11-летней Захаре, десятилетней Шайло и восьмилетних близнецах Ноксе и Вивьен.
    Актер Брэд Питт на премьере фильма Союзники
    Брэд Питт добился права общаться с детьми без психолога
    13:57 16.02.2017
    132
    Согласно данным, Бред Питт уже дважды забирал детей, живущих с матерью, на ночевки в свое новое жилье. С актером провели время приемная дочь Захара, а также биологические дети Шайло, Вивьен и Нокс.
    Бред Питт и Анджелина Джоли
    Джоли и Питт решили не разглашать информацию о разводе
    07:32 10.01.2017
    187
    Стороны и их адвокаты подписали соглашения о соблюдении неприкосновенности личной жизни их детей и семьи, что будет выражаться в сохранении конфиденциальности всех судебных документов.
    Бред Питт и Анджелина Джоли
    Джоли и Питт договорились засекретить информацию о детях
    09:29 05.01.2017
    206
    По информации американских СМИ, Брэд Питт считает, что данные, ранее предоставленные Анджелиной Джоли, могут причинить вред детям. Так как в документах упоминаются врачи и специалисты по психическому здоровью детей.
    Анджелина Джоли и Брэд Питт
    Самые громкие звездные разводы 2016 года 
    16:53 31.12.2016
    754Год 2016, прощай! Итоги
    Актриса Анджелина Джоли в сентябре подала документы на развод со своим не менее известным супругом актером Брэдом Питтом, объяснив свое решение "непримиримыми разногласиями между супругами".
    Бред Питт и Анджелина Джоли
    СМИ опубликовали список женщин, с которыми Джоли запрещала общаться Питту
    23:57 16.12.2016
    829
    По информации СМИ, после женитьбы на Джоли Питту пришлось согласиться с рядом выдвинутых ею условий. Актриса запретила мужу общаться с целым рядом наиболее популярных актрис Голливуда.
    Бред Питт и Анджелина Джоли
    Суд отказал Брэду Питту в сокрытии информации о его разводе с Джоли
    10:19 08.12.2016
    137
    Питт намерен добиваться права на временную опеку над детьми, в его запросе говорилось о том, что он хочет засекретить документы бракоразводного процесса для защиты детей.
    Актер Брэд Питт на премьере фильма Союзники
    Питт представил в Китае фильм "Союзники", несмотря на запрет въезда
    17:31 14.11.2016
    152
    По информации китайских СМИ, в понедельник американский актер Брэд Питт провел пресс-конференцию по случаю премьеры фильма, а позднее посетит и кинопоказ новой ленты.
    Актер Брэд Питт на премьере фильма Союзники
    Без кольца. Похудевший Брэд Питт на премьере фильма 
    09:44 11.11.2016
    1852
    В Лос-Анджелесе состоялся специальный показ драмы "Союзники". Главные роли в картине сыграли актеры Брэд Питт и Марион Котийяр. Для Питта эта красная дорожка стала первой после объявления о разводе с Анджелиной Джоли и вторым выходом на публику.
    Актер Брэд Питт. Архивное фото
    Служба по защите детей закрыла расследование в отношении Брэда Питта
    03:08 10.11.2016
    105
    Как сообщается, было проведено тщательное расследование, в ходе которого сотрудники DCFS опросили Пита, его супругу голливудскую актрису Анджелину Джоли, их детей и других свидетелей инцидента.
    Бред Питт и Анджелина Джоли с детьми. Архивное фото
    Джоли и Питт пришли к соглашению о проживании их детей – СМИ
    06:59 08.11.2016
    320
    Согласно соглашению, дети будут проживать с Анджелиной Джоли, а Брэда Питта смогут навещать. В настоящее время шестерым детям бывших супругов от восьми до 15 лет.
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    Брэд Питт попал в ДТП
    Брэд Питт попал в ДТП
    11:42 08.02.2018
    523
    Сам Питт в ДТП не пострадал. На место инцидента прибыл его страховой агент, чтобы оценить ущерб. Актер обсудил причиненные убытки, после чего пожал водителям руки и уехал.
    Актер Брэд Питт
    Тарантино снимает новый фильм с Брэдом Питтом и Ди Каприо в главных ролях
    12:20 01.03.2018
    170
    Лента получила название "Однажды в Голливуде". Действие фильма будет происходить в 1969 году, а сюжет будет строиться вокруг секты серийного убийцы Чарльза Мэнсона и убийства Шэрон Тейт, супруги режиссера Романа Полански.
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