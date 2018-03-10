Лента получила название "Однажды в Голливуде". Действие фильма будет происходить в 1969 году, а сюжет будет строиться вокруг секты серийного убийцы Чарльза Мэнсона и убийства Шэрон Тейт, супруги режиссера Романа Полански.
Мировые СМИ пишут об угрозах со стороны КНДР и неразберихе в администрации президента США, анализируют атаку на военнослужащих во Франции, следят за обысками в доме Пола Манафорта и допускают, что Анджелина Джоли и Брэд Питт могут отменить развод.
По информации американских СМИ, Брэд Питт считает, что данные, ранее предоставленные Анджелиной Джоли, могут причинить вред детям. Так как в документах упоминаются врачи и специалисты по психическому здоровью детей.
В Лос-Анджелесе состоялся специальный показ драмы "Союзники". Главные роли в картине сыграли актеры Брэд Питт и Марион Котийяр. Для Питта эта красная дорожка стала первой после объявления о разводе с Анджелиной Джоли и вторым выходом на публику.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Лента получила название "Однажды в Голливуде". Действие фильма будет происходить в 1969 году, а сюжет будет строиться вокруг секты серийного убийцы Чарльза Мэнсона и убийства Шэрон Тейт, супруги режиссера Романа Полански.