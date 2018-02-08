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    Культура

    Брэд Питт попал в ДТП

    (обновлено: )319
    Сам Питт в ДТП не пострадал. На место инцидента прибыл его страховой агент, чтобы оценить ущерб. Актер обсудил причиненные убытки, после чего пожал водителям руки и уехал.
    Брэд Питт попал в ДТП
    dailymail.co.uk

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Известный голливудский актер Брэд Питт попал в ДТП в Лос-Анджелесе, сообщает издание DailyMail.

    Как стало известно, актер ехал на Telsa и врезался в Nissan, который ударом отбросило на припаркованную Kia. 

    Авария произошла в районе Лос-Фелиз. 

    dailymail.co.uk
    Брэд Питт попал в ДТП

    Сам Питт в ДТП не пострадал. На место инцидента прибыл его страховой агент, чтобы оценить ущерб.

    dailymail.co.uk
    Брэд Питт попал в ДТП

    Актер обсудил причиненные убытки, после чего пожал водителям руки и уехал.

    Как сообщалось ранее, американский актер Брэд Питт появился на публике с принцессой Монако Шарлоттой Казираги, по информации СМИ, пара уже живет вместе.

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