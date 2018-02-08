КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Известный голливудский актер Брэд Питт попал в ДТП в Лос-Анджелесе, сообщает издание DailyMail.

Как стало известно, актер ехал на Telsa и врезался в Nissan, который ударом отбросило на припаркованную Kia.

Авария произошла в районе Лос-Фелиз.

dailymail.co.uk Брэд Питт попал в ДТП

Сам Питт в ДТП не пострадал. На место инцидента прибыл его страховой агент, чтобы оценить ущерб.

dailymail.co.uk Брэд Питт попал в ДТП

Актер обсудил причиненные убытки, после чего пожал водителям руки и уехал.

Как сообщалось ранее, американский актер Брэд Питт появился на публике с принцессой Монако Шарлоттой Казираги, по информации СМИ, пара уже живет вместе.