КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Известный голливудский актер Брэд Питт попал в ДТП в Лос-Анджелесе, сообщает издание DailyMail.
Как стало известно, актер ехал на Telsa и врезался в Nissan, который ударом отбросило на припаркованную Kia.
Авария произошла в районе Лос-Фелиз.
Сам Питт в ДТП не пострадал. На место инцидента прибыл его страховой агент, чтобы оценить ущерб.
Актер обсудил причиненные убытки, после чего пожал водителям руки и уехал.
Как сообщалось ранее, американский актер Брэд Питт появился на публике с принцессой Монако Шарлоттой Казираги, по информации СМИ, пара уже живет вместе.