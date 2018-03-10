В основной конкурсной программе заявлено 13 картин. Специальными гостями кинофестиваля стали испанский кинематографист Карлос Саура и американский режиссер и продюсер Стивен Фрирз, а также легенда кино итальянская актриса Софи Лорен.
Проект фильма по сценарию Андрея Тарковского и Фридриха Горенштейна, работать над которым позвали Андрея Тарковского-младшего, представили на деловой площадке 35-го Московского международного кинофестиваля в понедельник.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".