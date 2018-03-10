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    Московский международный кинофестиваль

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Закрытие 39-го Московского международного кинофестиваля
    Закрытие ММКФ. Знаменитые актрисы на красной дорожке 
    04:58 30.06.2017
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    По итогам фестиваля, приз "Серебряный Георгий" ММКФ за лучшую режиссерскую работу получил турецкий режиссер Фикрет Рейхан за картину "Желтая жара".
    Церемония закрытия 38-го Московского международного кинофестиваля
    Стало известно, кто получил приз за лучшую режиссуру на ММКФ
    20:56 30.06.2016
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    Режиссер Пук Грастен удостоилась награды 38-го Московского международного кинофестиваля, который проходил в Москве с 23 по 30 июня, за фильм "37" (Дания).
    Церемония открытия 38-го Московского международного кинофестиваля
    Открытие Московского кинофестиваля. Актрисы на красной дорожке 
    06:42 24.06.2016
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    В основной конкурсной программе заявлено 13 картин. Специальными гостями кинофестиваля стали испанский кинематографист Карлос Саура и американский режиссер и продюсер Стивен Фрирз, а также легенда кино итальянская актриса Софи Лорен.
    Открытие Московского международного кинофестиваля. Видео
    Церемония открытия 38-го Московского кинофестиваля 
    02:14 24.06.2016
    984
    В основной конкурсной программе заявлено 13 картин. Специальными гостями кинофестиваля стали испанский кинематографист Карлос Саура и американский режиссер и продюсер Стивен Фрирз.
    Фильм Брут
    В программе Московского кинофестиваля заявлен украинский фильм
    15:22 21.06.2016
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    Фильм "Брут" вошел в конкурсную программу короткометражных фильмов Московского международного кинофестиваля. Он создан несколькими странами - Украиной, Россией и Румынией.
    Красная дорожка церемонии открытия 37-го Московского международного кинофестиваля
    Церемония открытия 37-го Московского международного кинофестиваля 
    23:32 19.06.2015
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    ММКФ будет проходить до 26 июня. В программу фестиваля вошли фильмы из России, Франции, Испании, Ливана, Ирана, Болгарии, Финляндии, Сербии и других стран.
    Московский Международный Кинофестиваль. Церемония закрытия
    Лучшим фильмом ММКФ признана турецкая картина "Частица"
    19:00 29.06.2013
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    Социальная драма "Частица" рассказывает о Зейнеп, которая бродит по Стамбулу в поисках работы. Устав от поиска и унижений, героиня решается прибегнуть к крайним мерам.
    Андрей Тарковский, сын режиссера Андрея Тарковского
    Сын Андрея Тарковского снимет фильм по сценарию отца
    14:13 24.06.2013
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    Проект фильма по сценарию Андрея Тарковского и Фридриха Горенштейна, работать над которым позвали Андрея Тарковского-младшего, представили на деловой площадке 35-го Московского международного кинофестиваля в понедельник.
    Бред Питт - фотоколл актеров фильма Война миров Z
    Брэд Питт в Москве: в объятиях поклонников и сиянии вспышек 
    15:36 21.06.2013
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    35-й Московский международный кинофестиваль открылся премьерой фильма "Война миров Z". В российскую столицу - представить картину прибыли режиссер Марк Форстер и исполнитель главной роли Брэд Питт.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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