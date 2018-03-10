Лента получила название "Однажды в Голливуде". Действие фильма будет происходить в 1969 году, а сюжет будет строиться вокруг секты серийного убийцы Чарльза Мэнсона и убийства Шэрон Тейт, супруги режиссера Романа Полански.
Актеры Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон из сериала "Совершенно секретно" (X-Files) стали звездами в начале 90-х. Космическая фотосессия Дэвида Лашапеля представит героев в совершенно необычных образах.
Наибольшее количество премий – десять – получил "Гигант" (Handia), историческая драма баскских режиссеров Айтора Арреги и Хона Гараньо (оригинальный язык фильма – баскский), основанная на реальных событиях.
Главный секс-символ эпохи "Трансформеров" Меган Фокс появляется в интернете в последнее время достаточно редко. Однако недавно Фокс выпустила совместную коллекцию с брендом нижнего белья Frederick’s of Hollywood и сама же снялась в фотосессии.
По данным СМИ, американский режиссер Хью Уилсон скончался 14 января в выходные у себя дома в городе Шарлотсвилл от затяжной болезни. Кроме работы в кино Уилсон также был преподавателем Виргинского университета.
Представители порноагентства LA Direct Models, с которым сотрудничала девушка, отметили, что "шокированы внезапной смертью" Оливии Новы. Девушка начала сниматься в фильмах для взрослых в начале прошлого года.
В главной категории премии были представлены "Форма воды" мексиканского режиссера Гильермо дель Торо, "Дюнкерк" Кристофера Нолана, "Секретное досье" Стивена Спилберга и "Зови меня своим именем" Луки Гуаданьино.
В категории "лучший режиссер" были представлены Стивен Спилберг ("Секретное досье"), Ридли Скотт ("Все деньги мира"), Мартин Макдонах ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури") и Кристофер Нолан ("Дюнкерк").
В категории лучший фильм на иностранном языке были представлены картина режиссера и актрисы Анджелины Джоли "Сначала они убили моего отца", чилийский фильм "Фантастическая женщина" и "Квадрат" совместного производства Швеции, Германии и Франции.
Перед публикой киноактриса Анджелина Джоли появилась в длинной темно-серой юбке и белой блузке. В таком скромном наряде звезда пришла на встречу номинантов "Золотого глобуса 2018" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Лента получила название "Однажды в Голливуде". Действие фильма будет происходить в 1969 году, а сюжет будет строиться вокруг секты серийного убийцы Чарльза Мэнсона и убийства Шэрон Тейт, супруги режиссера Романа Полански.
Актеры Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон из сериала "Совершенно секретно" (X-Files) стали звездами в начале 90-х. Космическая фотосессия Дэвида Лашапеля представит героев в совершенно необычных образах.
Главный секс-символ эпохи "Трансформеров" Меган Фокс появляется в интернете в последнее время достаточно редко. Однако недавно Фокс выпустила совместную коллекцию с брендом нижнего белья Frederick’s of Hollywood и сама же снялась в фотосессии.
Британские принцы Уильям и Гарри посетили премьеру восьмого эпизода культовой фантастической киносаги "Звездные войны", которая состоялась в Лондоне 12 декабря, сообщается на странице британской монаршей семьи в Facebook.
Актеры Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон из сериала "Совершенно секретно" (X-Files) стали звездами в начале 90-х. Космическая фотосессия Дэвида Лашапеля представит героев в совершенно необычных образах.
Главный секс-символ эпохи "Трансформеров" Меган Фокс появляется в интернете в последнее время достаточно редко. Однако недавно Фокс выпустила совместную коллекцию с брендом нижнего белья Frederick’s of Hollywood и сама же снялась в фотосессии.
Американская актриса и певица Ракель Уэлч впервые привлекла к себе внимание, исполнив одну из главных ролей в фильме 1966 года "Фантастическое путешествие", но всем она более известна по картине "Миллион лет до нашей эры".
Теперь вы точно можете узнать, кто из ваших любимых персонажей сериала "Игра престолов" выше, чем кажется. Портал boredpanda разделил всех персонажей по росту, чтобы выяснить, кто же на самом деле самый высокий в Вестеросе.
Прошелся по красной дороже сатирик Михаил Жванецкий – он отметил, что тоже привез свой фильм на ОМКФ – только он устный и без изображения. А мэр Геннадий Труханов в разговоре с журналистами вспомнил, что кинематограф ему не чужд.
Биолюминесцентные джунгли, парящие каменные глыбы, гигантское дерево и остальные чудеса из знаменитого блокбастера "Аватар" режиссера Джеймса Кэмерона можно увидеть в реальности в инновационном парке Disney’s Animal Kingdom Theme Park в городе Орландо, штат Флорида.
На церемонию вручения собрались знаменитости самого разного уровня - Клинт Иствуд, Кейт Хадсон, Леонардо Ди Каприо, Бен Кингсли, Энди МакДауэлл, Эдди Мерфи, Лесли Манн, Сьюзен Сарандон и многие другие.
В понедельник, 17 января, крупнейшая ассоциация кинокритиков Северной Америки (BFCA) огласила лауреатов ежегодной премии. В номинации "Фильм года" на церемонии награждения премией Critics' Choice Awards победила лента "В центре внимания".
Британские принцы Уильям и Гарри посетили премьеру восьмого эпизода культовой фантастической киносаги "Звездные войны", которая состоялась в Лондоне 12 декабря, сообщается на странице британской монаршей семьи в Facebook.
Новый промо-ролик седьмого сезона "Игры престолов" появился в четверг на официальном канале сериала в Youtube. На видео появляются трое из героев сериала: Джон Сноу, Серсея Ланнистер и Дейенерис Таргариен.
В США состоялась церемония награждения победителей престижнейшей кинопремии "Оскар". В наибольшем числе номинаций был представлен музыкальный фильм "Ла-Ла Ленд", который повторил рекорд картин "Титаник" и "Все о Еве".
Газета Washington Post опубликовала в пятницу видео от 2005 года, на котором Дональд Трамп хвастается приставаниями к женщинам, сам кандидат не стал оспаривать подлинность съемки и извинился, если кого-то обидел.
Режиссер американского фэнтези-фильма "Варкрафт" Данкан Джонс и исполнитель главной роли Роберт Казински представят картину в рамках промотура в Москве на международном киберспортивном турнире Epicenter в воскресенье.
Актеры из новой части "Звездных войн" стали гостями "Вечернего шоу Джимми Фэллона" и исполнили главную музыкальную тему а капелла. Главную тему исполнили Джон Бойега, Дейзи Ридли, Кэрри Фишер, Адам Драйвер, Харрисон Форд и другие актеры.