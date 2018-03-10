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Прошелся по красной дороже сатирик Михаил Жванецкий – он отметил, что тоже привез свой фильм на ОМКФ – только он устный и без изображения. А мэр Геннадий Труханов в разговоре с журналистами вспомнил, что кинематограф ему не чужд.