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    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 226
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    Дженнифер Лоуренс отличилась странным поведением на Оскаре
    Известная голливудская актриса отметилась странным поведением на "Оскаре"
    09:50 05.03.2018
    884Церемония "Оскар": триумф "Формы воды"
    27-летняя звезда решила не тратить много времени на то, чтобы добраться до своего кресла и попросту перешагивала через ряды сидений в длинном платье и с бокалом вина в руках.
    Актер Брэд Питт
    Тарантино снимает новый фильм с Брэдом Питтом и Ди Каприо в главных ролях
    12:20 01.03.2018
    169
    Лента получила название "Однажды в Голливуде". Действие фильма будет происходить в 1969 году, а сюжет будет строиться вокруг секты серийного убийцы Чарльза Мэнсона и убийства Шэрон Тейт, супруги режиссера Романа Полански.
    Голливудский актер гулял по Киеву
    Звезда фильма "Хоббит" поделился своими впечатлениями о заснеженном Киеве
    16:54 28.02.2018
    363
    Актер Ману Беннет не только публикует фото, но и рассказывает, что на них изображено, а также активно делится с подписчиками своими впечатлениями о Киеве.
    На ТВ раскрыли секрет идеального поцелуя в кадре. Видео
    На ТВ раскрыли секрет идеального поцелуя в кино 
    14:40 20.02.2018
    254
    Американская актриса Эллисон Дженни в эфире The Graham Norton Show сообщила о способе поцелуя, который ей показала Мерил Стрип во время съемки фильма "Часы".
    Кейт Аптон
    Гордость США показала свои выдающиеся формы в сексуальных купальниках 
    11:10 20.02.2018
    3373
    Актриса и супермодель Кейт Аптон разместила в Instagram серию фотографий, на которых примерила сразу несколько купальников, среди которых как сдельные модели, так и дерзкие бикини.
    В Мариуполе националисты сорвали лекцию о дискриминации в киноиндустрии
    В Мариуполе радикалы не дали поговорить о кино
    17:18 18.02.2018
    1114Радикальный экстремизм охватил Украину
    В Мариуполе националисты сорвали лекцию о дискриминации в киноиндустрии, которую читал поэт и общественный деятель Всеволод Жейко. По мнению поэта, так он "поплатился" за критику "Нацдружин".
    Экс-председатель Одесской ОГА, лидер партии Рух новых сил Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Саакашвили поделился интересной историей о его прабабушке и Сталине
    02:50 12.02.2018
    392Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    По словам экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, его прабабушка Тамара рассказывала, как спасала Сталина от царских жандармов, выводила его за руку из дома ее отца - богатого промышленника.
    Совершенно секретно. В сети показали редкие фото Малдера и Скалли
    Такое не забывается. Актеры X-Files в совершенно необычных амплуа 
    14:30 07.02.2018
    921
    Актеры Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон из сериала "Совершенно секретно" (X-Files) стали звездами в начале 90-х. Космическая фотосессия Дэвида Лашапеля представит героев в совершенно необычных образах.
    Кадр из трейлера фильма Книжная лавка
    В Испании назвали лучший фильм года
    05:19 04.02.2018
    142
    Наибольшее количество премий – десять – получил "Гигант" (Handia), историческая драма баскских режиссеров Айтора Арреги и Хона Гараньо (оригинальный язык фильма – баскский), основанная на реальных событиях.
    Актриса Анджелина Джоли встретилась с супругой президента Франции Бриджит Макрон
    Джоли прогулялась по Парижу в компании своих шести детей
    12:19 31.01.2018
    591
    Фотографам удалось сделать несколько снимков Джоли и ее детей во время прогулки по центру города. Появление актрисы вызвало ажиотаж среди ее поклонников.
    Меган Фокс в рекламе нижнего белья
    Звезда "Трансформеров" показала, насколько может быть обольстительна 
    11:55 31.01.2018
    2004
    Главный секс-символ эпохи "Трансформеров" Меган Фокс появляется в интернете в последнее время достаточно редко. Однако недавно Фокс выпустила совместную коллекцию с брендом нижнего белья Frederick’s of Hollywood и сама же снялась в фотосессии.
    Актриса Ольга Кабо
    Известная российская актриса театра и кино отмечает 50-летие
    06:14 28.01.2018
    3017
    В 1990-е годы актрисе Ольге Кабо довелось работать в США. Она сыграла главные роли в драме "Бегущий по льду" (1992) и триллере "Похороны крыс" (1994).
    Скриншот из фильма Пролицейская академия
    Создатель фильма "Полицейская академия" умер в США
    12:39 17.01.2018
    208
    По данным СМИ, американский режиссер Хью Уилсон скончался 14 января в выходные у себя дома в городе Шарлотсвилл от затяжной болезни. Кроме работы в кино Уилсон также был преподавателем Виргинского университета.
    79-летняя Джейн Фонда
    Легендарная киноактриса перенесла операцию по удалению раковой опухоли
    09:31 16.01.2018
    937
    По словам американской актрисы Джейн Фонды, ей недавно удалили раковую опухоль на губе. В 2010 году Фонда уже перенесла одну операцию по удалению опухоли, когда врачи обнаружили у нее рак груди.
    Американская порноактриса Оливия Нова
    Известную порноактрису нашли мертвой в Лас-Вегасе
    17:41 09.01.2018
    2051
    Представители порноагентства LA Direct Models, с которым сотрудничала девушка, отметили, что "шокированы внезапной смертью" Оливии Новы. Девушка начала сниматься в фильмах для взрослых в начале прошлого года.
    Награда победителя кинопремии Золотой глобус
    Стал известен фильм, получивший главную награду "Золотого глобуса"
    06:45 08.01.2018
    360
    В главной категории премии были представлены "Форма воды" мексиканского режиссера Гильермо дель Торо, "Дюнкерк" Кристофера Нолана, "Секретное досье" Стивена Спилберга и "Зови меня своим именем" Луки Гуаданьино.
    Режиссеры Энг Ли (слева) и Гильермо Дель Торо (справа). Архивное фото
    Лучшим режиссером "Золотого глобуса" назван создатель картины "Форма воды"
    06:08 08.01.2018
    64
    В категории "лучший режиссер" были представлены Стивен Спилберг ("Секретное досье"), Ридли Скотт ("Все деньги мира"), Мартин Макдонах ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури") и Кристофер Нолан ("Дюнкерк").
    Золотой глобус 2018: номинанты
    Определился лучший фильм "Золотого глобуса" на иностранном языке
    05:18 08.01.2018
    92
    В категории лучший фильм на иностранном языке были представлены картина режиссера и актрисы Анджелины Джоли "Сначала они убили моего отца", чилийский фильм "Фантастическая женщина" и "Квадрат" совместного производства Швеции, Германии и Франции.
    Анджелина Джоли на церемонии Золотого глобуса
    На церемонии "Золотого глобуса" Анджелина Джоли удивила поклонников
    02:33 08.01.2018
    933
    Перед публикой киноактриса Анджелина Джоли появилась в длинной темно-серой юбке и белой блузке. В таком скромном наряде звезда пришла на встречу номинантов "Золотого глобуса 2018" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".
    Одесский зоопарк выпустил странный календарь на 2018 год
    Веселый календарь от одесского зоопарка: такого вы еще не видели 
    10:25 05.01.2018
    419
    Одесский зоопарк опубликовал в сети собственный подарочный вариант календаря. На его страницах сотрудники зверинца перевоплотились в известных киногероев.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Кейт Аптон
    Гордость США показала свои выдающиеся формы в сексуальных купальниках 
    11:10 20.02.2018
    3373
    Актриса и супермодель Кейт Аптон разместила в Instagram серию фотографий, на которых примерила сразу несколько купальников, среди которых как сдельные модели, так и дерзкие бикини.
    В Мариуполе националисты сорвали лекцию о дискриминации в киноиндустрии
    В Мариуполе радикалы не дали поговорить о кино
    17:18 18.02.2018
    1114
    В Мариуполе националисты сорвали лекцию о дискриминации в киноиндустрии, которую читал поэт и общественный деятель Всеволод Жейко. По мнению поэта, так он "поплатился" за критику "Нацдружин".
    Дженнифер Лоуренс отличилась странным поведением на Оскаре
    Известная голливудская актриса отметилась странным поведением на "Оскаре"
    09:50 05.03.2018
    884
    27-летняя звезда решила не тратить много времени на то, чтобы добраться до своего кресла и попросту перешагивала через ряды сидений в длинном платье и с бокалом вина в руках.
    Экс-председатель Одесской ОГА, лидер партии Рух новых сил Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Саакашвили поделился интересной историей о его прабабушке и Сталине
    02:50 12.02.2018
    392
    По словам экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, его прабабушка Тамара рассказывала, как спасала Сталина от царских жандармов, выводила его за руку из дома ее отца - богатого промышленника.
    Голливудский актер гулял по Киеву
    Звезда фильма "Хоббит" поделился своими впечатлениями о заснеженном Киеве
    16:54 28.02.2018
    363
    Актер Ману Беннет не только публикует фото, но и рассказывает, что на них изображено, а также активно делится с подписчиками своими впечатлениями о Киеве.
    На ТВ раскрыли секрет идеального поцелуя в кадре. Видео
    На ТВ раскрыли секрет идеального поцелуя в кино 
    14:40 20.02.2018
    254
    Американская актриса Эллисон Дженни в эфире The Graham Norton Show сообщила о способе поцелуя, который ей показала Мерил Стрип во время съемки фильма "Часы".
    Актер Брэд Питт
    Тарантино снимает новый фильм с Брэдом Питтом и Ди Каприо в главных ролях
    12:20 01.03.2018
    169
    Лента получила название "Однажды в Голливуде". Действие фильма будет происходить в 1969 году, а сюжет будет строиться вокруг секты серийного убийцы Чарльза Мэнсона и убийства Шэрон Тейт, супруги режиссера Романа Полански.
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