Скончался известный советский кинорежиссер

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Кинорежиссер и сценарист Леонид Квинихидзе скончался на 81-м году жизни, сообщили РИА Новости в среду в киностудии "Ленфильм".

"Вчера Леонид Квинихидзе скончался в Покровской больнице на 81-м году жизни", — сказал собеседник агентства.

Леонид Квинихидзе — советский и российский кинорежиссер и сценарист, заслуженный деятель искусств РФ. Он режиссировал такие известные фильмы, как "Мэри Поппинс, до свидания", "31 июня", "Небесные ласточки", "Соломенная шляпка", "Крах инженера Гарина" и другие.

Квинихидзе работал режиссером-постановщиком на киностудии "Ленфильм" (1963-1976). В 1977-1978 годах — главный режиссер и художественный руководитель Московского Государственного театра "Мюзик-холл". В 1977-1998 годах — режиссер-постановщик киностудии "Мосфильм". В 1999 году — режиссер Одесского театра музыкальной комедии. В 2000-2002 годах – главный режиссер Крымского национального музыкального театра. В 2006-2008 годах – главный режиссер Санкт-Петербургского Государственного музыкального театра "Карамболь". В 2010-2011 — главный режиссер и художественный руководитель Хабаровского краевого музыкального театра.

Ранее сообщалось, что знаменитый актер и режиссер Олег Табаков скончался в понедельник на 83-м году жизни.