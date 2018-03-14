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    Скончался известный советский кинорежиссер

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    По информации киностудии "Ленфильм", известный советский кинорежиссер и сценарист Леонид Квинихидзе скончался в Покровской больнице на 81-м году жизни.
    Леонид Квинихидзе. Архивное фото
    wikipedia

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Кинорежиссер и сценарист Леонид Квинихидзе скончался на 81-м году жизни, сообщили РИА Новости в среду в киностудии "Ленфильм".

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    "Вчера Леонид Квинихидзе скончался в Покровской больнице на 81-м году жизни", — сказал собеседник агентства.

    Леонид Квинихидзе — советский и российский кинорежиссер и сценарист, заслуженный деятель искусств РФ. Он режиссировал такие известные фильмы, как "Мэри Поппинс, до свидания", "31 июня", "Небесные ласточки", "Соломенная шляпка", "Крах инженера Гарина" и другие.

    Квинихидзе работал режиссером-постановщиком на киностудии "Ленфильм" (1963-1976). В 1977-1978 годах — главный режиссер и художественный руководитель Московского Государственного театра "Мюзик-холл". В 1977-1998 годах — режиссер-постановщик киностудии "Мосфильм". В 1999 году — режиссер Одесского театра музыкальной комедии. В 2000-2002 годах – главный режиссер Крымского национального музыкального театра. В 2006-2008 годах – главный режиссер Санкт-Петербургского Государственного музыкального театра "Карамболь". В 2010-2011 — главный режиссер и художественный руководитель Хабаровского краевого музыкального театра.

    Ранее сообщалось, что знаменитый актер и режиссер Олег Табаков скончался в понедельник на 83-м году жизни.

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