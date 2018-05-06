Хабенский: смотря "Собибор" забудьте о попкорне

РИА Новости Украина

Премьера фильма "Собибор", посвященного восстанию в нацистском лагере смерти в годы Второй мировой войны, прошла во вторник в российском посольстве в Вашингтоне. На показ картины были приглашены представители госдепартамента США, дипломатических миссий, включая посольство Израиля, общественных организаций.

Перед премьерой актер и режиссер фильма Константин Хабенский рассказал журналистам о степени его исторической достоверности, а также о том, почему он должен быть понятен зрителям в любой стране, пишут РИА Новости.

Хабенский отметил, что турне в поддержку картины довольно символично: оно стартовало 23 апреля в Варшаве (события, описанные в фильме, происходили в Польше), а завершится 9 мая в Берлине. По его словам, в этот маршрут удалось включить и США, где проживают многие выходцы из СССР, России и стран СНГ.

Рассуждая о том, поймут ли картину американские зрители, которые в основном немного знают о событиях Второй мировой войны в Европе, режиссер выразил уверенность, что так и будет, поскольку фильм представляет собой "человеческую историю".

"У меня есть ощущение, что человеческую историю на любом языке можно понять. Там ничего объяснять не надо: либо ты видишь, сочувствуешь и участвуешь, либо ты сидишь и ешь попкорн. Мне кажется, наша история — это первый вариант. Это проверено на разных языковых группах. Фильм направлен на людей, которые не разучились чувствовать и не разучились сопереживать. Эти качества в себе сейчас важно сохранять, особенно с учетом последнего времени", — сказал Хабенский.

Он выразил надежду, что фильм будет "долго колесить по России и по всему миру", и согласился с мнением, что картину нельзя назвать чисто российской.

"У нас большая европейская команда. И это тоже плюс, это придало особую честность и колорит всей этой истории", — сказал режиссер.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Российский режиссер и актер Константин Хабенский на премьере своего фильма "Собибор"

Говоря об исторической достоверности фильма, Хабенский отметил, что воспоминания выживших участников событий тех лет "глубокие, честные, но во многом они разнятся по датам и цифрам".

"Поэтому мы решили оттолкнуться от того, что в такой-то день, такого-то года в таком-то месте было совершено восстание и массовый побег, бунт, исход людей из лагеря. Это исторический факт, который пытались скрыть и немецкое командование, и советское командование, но который скрыть не удалось благодаря воспоминаниям этих узников. Далее это все, скорее, наш художественный вымысел, наши размышления, надеюсь, честные, на тему того, как это могло произойти", — сказал автор картины.

"Если историки начнут вносить художественную составляющую, то это немножко запутает всех. А если художники начнут размышлять с точки зрения историков, то это будет скучно и невыносимо", — добавил Хабенский.

При этом он признался, что у него не было личной истории, связанной с войной и его семьей, и поэтому он мог "в своих размышлениях не сильно быть привязанным к чему-то", что пошло на пользу при создании картины.

Режиссер также выразил уверенность, что фильмы про эту эпоху будут сниматься и дальше, поскольку "тема войны, Второй мировой, Великой Отечественной, лагерей, в том числе ГУЛАГа, она еще больна".

Хабенский рассказал, что еще до выхода картины на экраны столкнулся с обвинениями в искажении истории. "Были уже такие господа и товарищи, которые попытались до просмотра фильма обвинить — после просмотра фильма все вопросы были сняты", — сказал он.

Лента актера и режиссера Константина Хабенского основана на реальных событиях и повествует о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти "Собибор" в Польше в октябре 1943 года. Его возглавил советский офицер Александр Печерский.

По данным историков, 14 октября 1943 года из почти 550 заключенных 130 не приняли участие в восстании, около 80 погибли при побеге. В ходе последовавшей и продолжавшейся две недели облавы около 170 беглецов были найдены германской полицией. Все они сразу же были расстреляны. В период с ноября 1943 года и до освобождения Польши Красной армией в январе 1945 года еще около 90 бывших узников были выданы нацистам местным населением либо убиты коллаборационистами. До конца войны дожили, по различным данным, лишь 53 участника восстания.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Творческая встреча с режиссером фильма "Собибор" К. Хабенским

Мировая премьера фильма состоялась 23 апреля в Варшаве. Для первого российского показа 24 апреля выбрали родной город главного героя фильма Александра Печерского — Ростов-на-Дону. В большой прокат картина выйдет 3 мая, а 9 мая картину покажут в Берлине.

Помимо Константина Хабенского, в фильме снимались Кристофер Ламберт, Мария Кожевникова, Фелисе Янкелль, Михалина Ольшанская, Филипп Рейнхардт, Гела Месхи и другие.

Художественный фильм "Собибор", посвященный восстанию в нацистском лагере смерти в годы Второй мировой войны, должен быть показан широкому кругу зрителей в США, считает специальный посол госдепартамента по проблемам Холокоста Томас Яздгерди.

"Я думаю, что его нужно показывать везде. Полагаю, такие фильмы углубляют понимание Холокоста", — заявил представитель госдепартамента журналистам.

"Это очень мощный фильм, и это очень мучительно… Его тяжело смотреть, но это необходимо, потому что люди должны знать, что такие вещи на самом деле произошли, эта война произошла", — добавил он.

Одним из организаторов показа выступил Фонд американо-российского культурного сотрудничества. Председатель фонда Сьюзан Кармел также высоко оценила картину Константина Хабенского и отметила ее важную роль в информировании молодежи о событиях Второй мировой войны.

"То, что сделал Константин (Хабенский), невероятно важно для мира. Сегодня так многого не знают, особенно об истории и о Второй мировой войне… Недавно было одно исследование, которое показало, что 66% молодых людей, родившихся после 2000 года, не знают, что такое Освенцим. Большинство из них считают, что в Холокосте погибло менее двух миллионов евреев. Почти никто из них не понимает, что 27-30 миллионов русских погибли во Второй мировой войне и что они помогли освободить концентрационные лагеря и освободить так много людей. То есть этот исторический фон крайне важен, особенно в свете сегодняшних проблем", — сказала Кармел журналистам.

В связи с этим она обратила особое внимание на необходимость борьбы с ненавистью и стереотипами в обществе, которые в наши дни мешают наладить диалог между странами.

"Сегодня мы сталкиваемся со многими вызовами в мире, и мы все должны работать вместе, чтобы преодолеть эти силы зла и типичного стереотипного мышления, которые могут так легко влиять на людей. Образование, история и межличностный культурный обмен, диалог — все эти элементы жизненно важны для борьбы с этим (злом)", — отметила председатель фонда.

В свою очередь посол США в РФ в 2008-2011 годах Джон Байерли, выступая на премьере "Собибора", выразил благодарность Константину Хабенскому и всей съемочной группе, которая создала такой фильм в то время, когда "голоса культурной, религиозной и расовой нетерпимости становятся все сильнее и громче".

"Он (фильм) придает нам сил в борьбе с тем, против чего, я знаю, всегда были и будут русские и американцы", — сказал экс-посол.

Дипломат напомнил, что отношения двух стран сейчас переживают напряженный период, который, впрочем, не является первым в истории.

"Опыт подсказывает, что прочность наших связей, которые есть в культуре и истории между русскими и американцами, в конечном счете поможет преодолеть эти, надеюсь, временные политические проблемы", - добавил Байерли.

Заместитель главы дипмиссии Израиля в Вашингтоне Рувим Азар отметил особую роль СССР и Красной Армии в борьбе с нацизмом. Он напомнил, что восстание и побег из "Собибора" организовал советский офицер Александр Печерский, еврей по национальности.

"Мы, Израиль, еврейских народ, не только не забудем самопожертвование русского народа, Красной Армии и всего СССР в войне с нацистами, но также всегда будем чтить то, что нам, евреям, Красная Армия дала шанс воевать с нацистами, которые уничтожили шесть миллионов представителей нашего народа", — сказал дипломат.

Он отметил, что подвиг Печерского был проявлением "особого героизма", когда на борьбу с врагом приходилось вдохновлять безоружных людей.

Sputnik Polska Надпись "Собибор"

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"Для нас этот фильм — часть нашего наследия, которое мы хотим сохранять и преумножать для будущих поколений. Помня о тех жертвах, мы извлекаем уроки из прошлого — никогда не мириться с враждебными силами, которые угрожают будущему. Потому что факт в том, что Советская Россия противостояла нацизму по той же причине, что и Европа, США", — сказал Азар.