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    Зарубежье

    Французы не перестают удивлять: плавай и смотри кино

    (обновлено: )9311
    В программе бассейна подборка из 14 короткометражек. Сам бассейн подогрет до 33 градусов, а особо мерзнущим посетителям были предложены лежаки и пледы.
    Дворец спорта в Плавательный бассейн. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина 

    В самые холодные дни года парижане греются, смотря кино в открытом бассейне, подогреваемом от серверов расположенного в подвальных помещениях дата-центра. Бассейн в парижском квартале Butte aux cailles подогревается от системы охлаждения серверов с 16 мая прошлого года. Температура круглый год поддерживается на уровне 27 градусов Цельсия. При этом бассейн вдвойне экологичен, поскольку использует артезианскую воду.

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    Бассейн-кинотеатр. Франция

    Первый коллективный просмотр фильмов от кинотеатра Boréal состоялся в субботу 3 февраля. В программе была подборка из 14 короткометражек. Бассейн по такому случаю было решено подогреть еще сильнее – до 33 градусов. Особо зябким посетителям были предложены лежаки и пледы. Билеты стоили в разы дешевле обычного билета в кино: всего 3,50 евро.

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    Бассейн-кинотеатр. Франция

    В случае успеха, просмотры кино в бассейне могут стать регулярными, пишет Sputnik

    (Мэр Парижа) Анн Идальго: "Нырнуть вниз головой или пойти в кинотеатр? В этот вечер в бассейне Бют-о-Кай вам не придется делать выбор: вы сможете посмотреть фильмы под открытым небом, плавая в бассейне".

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    Не все разделили энтузиазм мэра:

    ​Стефани Патоор (Stephanie Patoor): "Есть такие смельчаки … я же в такой холод оставляю детей дома, хватит с нас этих отитов".

    instagram.com/charlenh/
    Бассейн-кинотеатр. Франция

    Максим (Maxime W)."…А выйдя из бассейна, повстречаться у станции метро Marx Dormoy с агрессивными бомжами перед тем, как посетить романтическую выставку, посвященную Че Геваре… Как бы там ни было, хотя бы однажды стоит попробовать". 

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