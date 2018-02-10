Французы не перестают удивлять: плавай и смотри кино

РИА Новости Украина

В самые холодные дни года парижане греются, смотря кино в открытом бассейне, подогреваемом от серверов расположенного в подвальных помещениях дата-центра. Бассейн в парижском квартале Butte aux cailles подогревается от системы охлаждения серверов с 16 мая прошлого года. Температура круглый год поддерживается на уровне 27 градусов Цельсия. При этом бассейн вдвойне экологичен, поскольку использует артезианскую воду.

instagram.com/sopal_/ Бассейн-кинотеатр. Франция

Первый коллективный просмотр фильмов от кинотеатра Boréal состоялся в субботу 3 февраля. В программе была подборка из 14 короткометражек. Бассейн по такому случаю было решено подогреть еще сильнее – до 33 градусов. Особо зябким посетителям были предложены лежаки и пледы. Билеты стоили в разы дешевле обычного билета в кино: всего 3,50 евро.

instagram.com/mariaahabre/ Бассейн-кинотеатр. Франция

В случае успеха, просмотры кино в бассейне могут стать регулярными, пишет Sputnik.

(Мэр Парижа) Анн Идальго: "Нырнуть вниз головой или пойти в кинотеатр? В этот вечер в бассейне Бют-о-Кай вам не придется делать выбор: вы сможете посмотреть фильмы под открытым небом, плавая в бассейне".

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Не все разделили энтузиазм мэра:

Piquer une tête ou vous faire une toile? Ce soir à la #piscine de la Butte aux Cailles, vous n'aurez pas à choisir avec ce cinéma en plein air les pieds dans l'eau #NagerAParis #Paris13 cc @jfmartins. 🏊‍♂️🏊‍♀️📽🎞

👉 https://t.co/jEBjtM522V — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 2 февраля 2018 г.

​Стефани Патоор (Stephanie Patoor): "Есть такие смельчаки … я же в такой холод оставляю детей дома, хватит с нас этих отитов".

instagram.com/charlenh/ Бассейн-кинотеатр. Франция

Максим (Maxime W)."…А выйдя из бассейна, повстречаться у станции метро Marx Dormoy с агрессивными бомжами перед тем, как посетить романтическую выставку, посвященную Че Геваре… Как бы там ни было, хотя бы однажды стоит попробовать".