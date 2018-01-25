Бойцы Нацгвардии снялись в кино о бое под Крутами. Появились кадры со съемок

Около 150 военнослужащих Президентской бригады Национальной гвардии Украины снимаются в финальной сцене исторического экшна "Круты 1918. Защита", сообщается на сайте Нацгвардии.

Близ села Подгорцы Киевской области, гвардейцы выполняют роли в массовых сценах ожесточенного боя между украинскими студентами и многотысячной армией российской Красной гвардии.

По словам одного из бойцов, солдата Виктора Кирилюка, все гвардейцы довольны участием в съемочном процессе этой ленты. "На съемочную площадку нас привозят сразу из части. Хотя работа продолжается с самого утра и до поздней поры, отношение организаторов киносъемки к нам замечательное — своевременное питание и теплый чай обеспечено", — рассказывает Виктор.

Кинолента посвящена 100-летию боя под Крутами, во время которого около 300 украинских студентов и гимназистов противостояли советской армии.

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