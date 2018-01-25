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    Фотоленты

    Бойцы Нацгвардии снялись в кино о бое под Крутами. Появились кадры со съемок

    (обновлено: )118
    Бойцы Нацгвардии снялись в историческом экшне о бое под Крутами
    Бойцы Нацгвардии снялись в историческом экшне о бое под Крутами
    Бойцы Нацгвардии снялись в историческом экшне о бое под Крутами
    Бойцы Нацгвардии снялись в историческом экшне о бое под Крутами
    Бойцы Нацгвардии снялись в историческом экшне о бое под Крутами
    Бойцы Нацгвардии снялись в историческом экшне о бое под Крутами
    Бойцы Нацгвардии снялись в историческом экшне о бое под Крутами
    Бойцы Нацгвардии снялись в историческом экшне о бое под Крутами
    Бойцы Нацгвардии снялись в историческом экшне о бое под Крутами
    Бойцы Нацгвардии снялись в историческом экшне о бое под Крутами
    Бойцы Нацгвардии снялись в историческом экшне о бое под Крутами
    Бойцы Нацгвардии снялись в историческом экшне о бое под Крутами
    Бойцы Нацгвардии снялись в историческом экшне о бое под Крутами
    Бойцы Нацгвардии снялись в историческом экшне о бое под Крутами
    Бойцы Нацгвардии снялись в историческом экшне о бое под Крутами
    Бойцы Нацгвардии снялись в историческом экшне о бое под Крутами
    ngu.gov.ua
    Бойцы Нацгвардии снялись в историческом экшне о бое под Крутами
    ngu.gov.ua
    Бойцы Нацгвардии снялись в историческом экшне о бое под Крутами
    ngu.gov.ua
    Бойцы Нацгвардии снялись в историческом экшне о бое под Крутами
    ngu.gov.ua
    Бойцы Нацгвардии снялись в историческом экшне о бое под Крутами
    ngu.gov.ua
    Бойцы Нацгвардии снялись в историческом экшне о бое под Крутами
    ngu.gov.ua
    Бойцы Нацгвардии снялись в историческом экшне о бое под Крутами
    ngu.gov.ua
    Бойцы Нацгвардии снялись в историческом экшне о бое под Крутами
    ngu.gov.ua
    Бойцы Нацгвардии снялись в историческом экшне о бое под Крутами
    ngu.gov.ua
    Бойцы Нацгвардии снялись в историческом экшне о бое под Крутами
    ngu.gov.ua
    Бойцы Нацгвардии снялись в историческом экшне о бое под Крутами
    ngu.gov.ua
    Бойцы Нацгвардии снялись в историческом экшне о бое под Крутами
    ngu.gov.ua
    Бойцы Нацгвардии снялись в историческом экшне о бое под Крутами
    ngu.gov.ua
    Бойцы Нацгвардии снялись в историческом экшне о бое под Крутами
    ngu.gov.ua
    Бойцы Нацгвардии снялись в историческом экшне о бое под Крутами
    ngu.gov.ua

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    Около 150 военнослужащих Президентской бригады Национальной гвардии Украины снимаются в финальной сцене исторического экшна "Круты 1918. Защита", сообщается на сайте Нацгвардии.

    Близ села Подгорцы Киевской области, гвардейцы выполняют роли в массовых сценах ожесточенного боя между украинскими студентами и многотысячной армией российской Красной гвардии.

    По словам одного из бойцов, солдата Виктора Кирилюка, все гвардейцы довольны участием в съемочном процессе этой ленты. "На съемочную площадку нас привозят сразу из части. Хотя работа продолжается с самого утра и до поздней поры, отношение организаторов киносъемки к нам замечательное — своевременное питание и теплый чай обеспечено", — рассказывает Виктор.

    Кинолента посвящена 100-летию боя под Крутами, во время которого около 300 украинских студентов и гимназистов противостояли советской армии. 

    Смотрите также: Порошенко, Путин, Трамп. Найдены музейные двойники известных политиков

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