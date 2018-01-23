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    Культура

    Названы номинанты "Оскара" за лучший фильм

    (обновлено: )13301
    В список вошли "Прочь", "Леди Берд", "Призрачная нить", "Темные времена", "Форма воды", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", "Зови меня своим именем", "Дюнкерк" и "Секретное досье".
    Фильм Секретное досье
    Кадр из фильма

    КИЕВ, 23 янв – РИА Новости Украина. Девять картин, в том числе "Прочь", "Леди Берд", "Призрачная нить", "Темные времена", "Форма воды" и "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" номинированы на "Оскар" в категории "лучший фильм года", объявили организаторы во вторник.

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    В число претендентов на награду также попали "Зови меня своим именем" Луки Гуаданьино, "Дюнкерк" Кристофера Нолана и "Секретное досье" Стивена Спилберга.

    Юбилейная 90-ая церемония вручения награды Академии кинематографических искусств и наук США "Оскар" состоится 4 марта в кинотеатре Dolby Theatre Лос-Анджелесе, ее ведущим второй год подряд станет комик Джимми Киммел. Премия "Оскар" вручается в 24 категориях. Голосование за победителей киноакадемики завершат 28 февраля.

    Ранее сообщалось, что Белый дом попросил у режиссера Стивена Спилберга провести предпросмотр фильма "Секретное досье" с Томом Хэнксом и Мэрил Стрип (на фото).

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