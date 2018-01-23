В РФ запретили показывать фильм "Смерть Сталина"

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КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение на фильм "Смерть Сталина", который должен был выйти 25 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Было направлено уведомление об отзыве прокатного удостоверения "ООО "Вольга фильм" за подписью замминистра культуры Сергея Обрывалина", — сказали в пресс-службе.

Как пояснили в министерстве, основанием для отзыва удостоверения послужил подпункт "д" пункта 20 правил о выдаче прокатных удостоверений, утвержденных постановлением правительством РФ. Удостоверение может быть отозвано в случае "выявления при публичной демонстрации фильма материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации".

Ранее председатель общественного совета при Минкультуры РФ Юрий Поляков заявил, что общественные деятели вместе с общественным советом при Минкультуры направят письмо министру Владимиру Мединскому с просьбой приостановить действие прокатного удостоверения фильма "Смерть Сталина" Армандо Ианнуччи для тщательного анализа картины на предмет соответствия российскому законодательству. Кинопрокатчик фильма, компания "Вольга" подтверждала РИА Новости, что 17 января получила прокатное удостоверение на фильм на 25 января, претензий со стороны министерства высказано не было.

Фильм "Смерть Сталина" — сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи о борьбе за власть в СССР после смерти генсека ЦК КПСС Иосифа Сталина в 1953 году.

Напомним, ранее в Украине запретили российский фильм "Матильда".