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    Культура

    От страны "Оз" до "Крестного отца". Назван ТОП-100 лучших фильмов в истории

    (обновлено: )9901
    В первой десятке лучших фильмов "Третий человек" (1949), "Безумный Макс: Дорога ярости" (2015), "Кабинет доктора Калигари" (1920), "Всё о Еве" (1950), "Головоломка" (2015), "Метрополис" (1927) и "Крестный отец" (1927).
    Кадр из фильма Волшебник страны Оз

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. 

    Итоги года. Лучшие моменты из фильмов собрали в одном видео
    Nikita Malko/Youtube
    Итоги года. Лучшие моменты из фильмов собрали в одном видео
    Издание Indie Wire опубликовало список ста лучших фильмов всех времен по версии зрителей.

    Как выяснилось, люди считают самым лучшим фильмом в истории — "Волшебник страны Оз" 1939 года создания.

    Второе место заняла картина "Гражданин Кейн" Орсона Уэллса, на третьем месте оказался совсем новый фильм "Прочь", снятый в 2017 году.

    В первой десятке также "Третий человек" (1949), "Безумный Макс: Дорога ярости" (2015), "Кабинет доктора Калигари" (1920), "Всё о Еве" (1950), "Головоломка" (2015), "Метрополис" (1927) и "Крестный отец" (1927).

    Как сообщалось ранее, лучшим драматическим фильмом 2017 года по версии "Золотого глобуса" стала картина "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" Мартина Макдонаха.

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