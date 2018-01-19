От страны "Оз" до "Крестного отца". Назван ТОП-100 лучших фильмов в истории

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина.

Издание Indie Wire опубликовало список ста лучших фильмов всех времен по версии зрителей.

Как выяснилось, люди считают самым лучшим фильмом в истории — "Волшебник страны Оз" 1939 года создания.

Второе место заняла картина "Гражданин Кейн" Орсона Уэллса, на третьем месте оказался совсем новый фильм "Прочь", снятый в 2017 году.

В первой десятке также "Третий человек" (1949), "Безумный Макс: Дорога ярости" (2015), "Кабинет доктора Калигари" (1920), "Всё о Еве" (1950), "Головоломка" (2015), "Метрополис" (1927) и "Крестный отец" (1927).

Как сообщалось ранее, лучшим драматическим фильмом 2017 года по версии "Золотого глобуса" стала картина "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" Мартина Макдонаха.