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    В Украине запретили нашумевший российский фильм "Матильда"

    (обновлено: )29907
    Как сообщил член экспертного совета при Госкино Украины Дмитрий Капранов, причиной запрета фильма стало участие в создании ленты музыканта, который находится в "черном списке".
    Съемки фильма Алексея Учителя Матильда
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. В Украине запретили к показу российский фильм "Матильда".

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    Как сообщил член экспертного совета при Госкино Украины Дмитрий Капранов, причиной стало участие в создании ленты музыканта, который находится в "черном списке".

    "Вот сейчас мы не разрешили прокат "Матильды" по формальным критериям. Там музыкант, который там все это дело делал. Он в "черном списке". Наши зрители могут спросить: как так, всего лишь музыкант, а вы запрещаете. А в ответ я могу сказать: вы готовы покупать на базаре арбузы с нитратами? Да, там есть витамины, но там есть и нитраты. Эти люди из "черного списка" – это нитраты, они есть, значит, продукция считается ядовитой", — цитирует Капранова сайт ТСН.

    При этом фамилию музыканта Капранов не назвал.

    Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В конце декабря 2015 года министерство внесло в перечень еще 43 человека. В числе артистов, попавших тогда в список, Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина.

    Фильм Алексея Учителя "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II.

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