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    Михаил Саакашвили "выбросился" на берег Черного моря при съемках фильма

    (обновлено: )44414
    Бывший президент Грузии в окрестностях Одессы записал эпизод своего будущего фильма. Картина рассказывает о новом государстве, экономике, армии, географии, технологиях и самих украинцах.
    Facebook Михаила Саакашвили

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на своей странице в Фейсбуке опубликовал черновой материал своего фильма о будущем Украины, каким он его видит.

    Будущая лента состоит из нескольких частей — о новом государстве, экономике, армии, географии, технологиях и самих украинцах.

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    "Пока что это очень сырой, черновой материал, но когда его закончат, думаю, выйдет очень познавательно",- пишет Саакашвили о своих съемках.

    На кадрах видно, что запись в частности проходила и на берегу Черного моря под Одессой. В этом эпизоде Саакашвили рассказывает о том, как этом месте можно построить отели, казино, создать десятки тысяч рабочих мест.

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    В конце отрывка экс-президент падает на мокрый песок на спину и разводит руками.

    Ранее Саакашвили искупался в Днепре на Крещение Господне. "Гидропарк, много хороших теплых людей и мое первое купание в очень холодной воде на Водохреще", — прокомментировал политик свой первый опыт крещенских купаний.

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