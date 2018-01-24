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    Саакашвили рассмешил интернет своим фильмом про Украину

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    Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили снялся в фильме "Возрождение Украины". Отрывок из картины опубликован в Facebook.
    Канал Миахаила Саакашвили на Youtube

    Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили снялся в фильме "Возрождение Украины". Отрывок из картины опубликован в Facebook.

    В ролике политик идет вдоль черноморского побережья за Затокой и Сергеевкой и рассказывает о преимуществах пляжей на берегу Черного моря. По его словам, в этом районе Одесской области можно построить отели и казино и создать тысячи рабочих мест.

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    "Это что-то с чем-то. Посмотрите — простор и воля. Это красота! Это чудо! Это что-то с чем-то!" — говорит Саакашвили и плашмя падает на песок и разводит руки и ноги.

    Ролик вызвал неоднозначную реакцию интернет-пользователей. Кто-то из комментаторов похвалил фильм, а кто-то отметил, что грузинский политик всю жизнь занимался не тем, что у него действительно получается, а именно — изображать морскую звезду.

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